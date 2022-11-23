В Днепропетровской области и Запорожье во время тревоги слышали взрывы
23 ноября в Украине начала раздаваться воздушная тревога. В этот момент в Днепропетровской области и Запорожье слышали взрывы.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Поэтому во время воздушной тревоги находитесь в укрытиях.
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Что известно о взрывах в Днепропетровской области и Запорожье
Местные СМИ пишут, что в Днепропетровской области слышны звуки взрывов. По предварительным данным, в регионе работает ПВО и сбита вражеская ракета. Пока информацию уточняют.
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что в области есть угроза ракетного удара, зафиксированы запуски ракет.
Пожалуйста, находитесь в укрытиях, информации о цели пока нет,
– написал Лукашук.
Позже глава Днепропетровского облсовета подтвердил, что в области работает ПВО.
"Не выкладываем ничего в соцсети!" – отметил Лукашук.
Также взрывы раздавались в Запорожье.
Россияне запустили ракеты
- В 11:07 23 ноября телеграм-канал monitor сообщил, что наблюдается активность стратегической авиации на аэродроме Энгельс. В 12:29 стало известно о запусках ракет из Ростовской области.
- В 12:27 глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о 5 запусках ракет. Позже он уточнил, что говорится о "других самолетах в районе Мариуполя". Собственно, видимо, и подразумевалась Ростовская область.
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