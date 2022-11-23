В Днепропетровской области и Запорожье во время тревоги слышали взрывы

23 ноября в Украине начала раздаваться воздушная тревога. В этот момент в Днепропетровской области и Запорожье слышали взрывы.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Поэтому во время воздушной тревоги находитесь в укрытиях.

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Что известно о взрывах в Днепропетровской области и Запорожье

Местные СМИ пишут, что в Днепропетровской области слышны звуки взрывов. По предварительным данным, в регионе работает ПВО и сбита вражеская ракета. Пока информацию уточняют.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что в области есть угроза ракетного удара, зафиксированы запуски ракет.

Пожалуйста, находитесь в укрытиях, информации о цели пока нет,

– написал Лукашук.

Позже глава Днепропетровского облсовета подтвердил, что в области работает ПВО.

"Не выкладываем ничего в соцсети!" – отметил Лукашук.

Также взрывы раздавались в Запорожье.

Россияне запустили ракеты

В 11:07 23 ноября телеграм-канал monitor сообщил, что наблюдается активность стратегической авиации на аэродроме Энгельс. В 12:29 стало известно о запусках ракет из Ростовской области.

В 12:27 глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о 5 запусках ракет. Позже он уточнил, что говорится о "других самолетах в районе Мариуполя". Собственно, видимо, и подразумевалась Ростовская область.

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