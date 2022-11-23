Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Тому під час повітряної тривоги перебувайте в укриттях.

Важливо На Одещині повідомляють про вибухи

Що відомо про вибухи на Дніпропетровщині та Запоріжжі

Місцеві ЗМІ пишуть, що у Дніпропетровській області чули звуки вибухів. За попередніми даними, у регіоні працює ППО та збито ворожу ракету. Наразі інформацію уточнюють.

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук заявив, що в області є загроза ракетного удару, зафіксовано запуски ракет.

Будь ласка, перебувайте в укриттях, інформації про ціль наразі немає,

– написав Лукашук.

Згодом очільник Дніпропетровської облради підтвердив, що в області працює ППО.

"Не викладаємо нічого в соцмережі!" – зазначив Лукашук.

Також вибухи лунали у Запоріжжі.

Росіяни запустили ракети

Об 11:07 23 листопада телеграм-канал monitor повідомив, що спостерігається активність стратегічної авіації на аеродромі Енгельс. О 12:29 стало відомо про пуски ракет з Ростовської області.

Об 12:27 глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про 5 запусків ракет. Згодом він уточнив, що мовиться про "інші літаки в районі Маріуполя". Власне, мабуть, і малося на увазі Ростовську область.

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