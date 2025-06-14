В Днепропетровской области тоже идут бои, – Зеленский

Президент Зеленский рассказал, что в Днепропетровской области сейчас идут бои. Продвижений российской армии на сегодня нет.

Однако, для россиян очень важна именно информационная волна. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Владимира Зеленского для журналистов.

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На Днепропетровщине фиксируют малые ДРГ

Зеленский рассказал, что на Днепропетровщине россияне пытаются хотя бы одной ногой стать на административную границу.

Для них это важная история, сделать фотографию, видео и тому подобное. Поэтому они запускают маленькие ДРГ, для того, чтобы они просто это сделали,

– сказал президент.

В пятницу, 13 июня, ему доложили, что нашли одну такую группу из 6 человек – ВСУ ее уничтожили. Оккупанты были в километре от административной границы.

Им удалось продвинуться только потому, что группа была маленькая, и ее не видели.

""Зеленка" появилась. Все расцвело, и поэтому понятно, что они будут бегать по посадкам", – добавил президент.

Он отметил, что информационно России важно приближаться как к Сумам, так и к Днепропетровщине. А Покровск, например, для нее – стратегическая цель.