На Днепропетровщину залетел российский беспилотник: его удалось уничтожить
Источник:Воздушное командование "Восток"
В Днепровский район Днепропетровской области залетел вражеский беспилотник. Вероятно, говорится об "Орлане-10".
Именно этот дрон Россия часто использует для разведки на территории Украины. Однако украинские силы мощно уничтожают эти российские беспилотники.
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Как ВСУ мощно ликвидировало вражеский дрон
На Днепропетровщине в Днепровском районе силами авиации уничтожен вражеский БПЛА, предположительно "Орлан-10",
– сообщили военные.
Наши Воздушные силы сбили вражеский дрон
Следует заметить, что враг мог запустить дрон во время воздушной тревоги. Ведь сирены звучали по всей территории Украины трижды. Более того, в Днепропетровской области тревоги были шесть раз:
- с 8:24 до 8:54;
- с 9:06 до 9:38;
- с 10:29 до 11:12;
- с 13:00 до 13:29;
- с 14:30 до 14:54.
Кроме того, тревога прозвучала в Днепропетровской области в 15:29 14 марта. К счастью, до сих пор в этот день оккупанты не атаковали область.
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