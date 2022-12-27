Это "обезглавление" оккупационных войск, – Гуменюк о поражении штаба у Днепровского лимана
Украинская армия продолжает уничтожать штабы и другие военные объекты россиян на оккупированных территориях. В этом очень помогают местные жители, сдающие месторасположение россиян.
Об этом 24 каналу рассказала спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, Украина продолжает тактику "истощения" врага в преддверии активных действий.
Украинское сопротивление
Наталья Гуменюк подтвердила, что у Днепровского лимана высокоточным ударом были ранены около 70 российских офицеров. Такая тактика позволяет истощать врага материально и территориально, не позволяя ему закрепиться на захваченных территориях.
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Также у России нет возможности подтянуть резервы, потому что Украина держит под огненным контролем логистические маршруты, а точечные удары являются результатом сотрудничества с движением сопротивления, из-за чего россияне усиливают давление на местное население.
Именно поэтому оккупанты усиливают полицейские мероприятия на этой территории вплоть до 7 – 10 дневного комендантского ограничения для того, чтобы люди не могли выходить из своих домов и сотрудничать, в том числе и предоставляя необходимую информацию.
– сказала Гуменюк.
Также по словам спикера, у российских войск есть проблемы с морально-психологическим состоянием, поскольку командование применяет "кадыровцев" и "росгвардию" для содержания новомобилизованных на позициях, чтобы те не сбежали. Из-за моральной неподготовленности мобилизованных россиян они вынуждены искать пути ухода от позиций, но именно для их сдерживания и привезли специальные отряды для сдерживания.
Что происходит на юге
- Россия продолжает медленно, но уверенно терять позиции на юге Украины. ВСУ заставляют россиян постоянно искать новые места дислокации и поражают их точными ударами.
- Оккупанты начали понемногу отводить позиции на юге Запорожской области и усиливаться южнее. Из Токмака россияне опрокидывают часть войск в Мелитополь в ожидании наступления ВСУ.
- В результате циничного обстрела центра Херсона погибли уже 11 человек. Россия совершила террористический акт в канун Рождества 24 декабря.