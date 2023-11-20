В Днепровском районе Киева взорвалась граната: погибли военный и женщина

19 ноября поздно вечером в Днепровском районе города Киева взорвалась граната. Как рассказали в полиции, в результате этого погибли два человека.

Детальнее о том, что произошло поздно вечером 19 ноября 2023 года, рассказали в полиции Киева. Отмечают, что на месте происшествия работают взрывотехники, следственно-оперативная группа, а также криминалисты.

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О взрыве сообщили соседи

Как говорится в полиции, к ним вечером обратился гражданин. Он сообщил, что в соседней квартире раздался взрыв. Следовательно, на место происшествия мгновенно отправились правоохранители, а также медики.

Предварительно сотрудники полиции установили, что в результате взрыва гранаты погиб военнослужащий и находившаяся в доме женщина, которая перебывала в доме. Брат погибшего получил ранение. Его госпитализировали врачи.

Профильные службы продолжают работать на месте происшествия. Как только завершат проверку, инцидента дадут правовую квалификацию, отмечают в полиции.

Несколькими днями ранее произошел другой инцидент, связанный с гранатами. В Полтавской области мужчина пришел в местный ТЦК и СП и угрожал его подорвать.

Угрожал взорвать ТЦК и СП