В Днепровском районе Киева взорвалась граната: погибли военный и женщина
Источник:Полиция Киева
19 ноября поздно вечером в Днепровском районе города Киева взорвалась граната. Как рассказали в полиции, в результате этого погибли два человека.
Детальнее о том, что произошло поздно вечером 19 ноября 2023 года, рассказали в полиции Киева. Отмечают, что на месте происшествия работают взрывотехники, следственно-оперативная группа, а также криминалисты.
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О взрыве сообщили соседи
Как говорится в полиции, к ним вечером обратился гражданин. Он сообщил, что в соседней квартире раздался взрыв. Следовательно, на место происшествия мгновенно отправились правоохранители, а также медики.
Предварительно сотрудники полиции установили, что в результате взрыва гранаты погиб военнослужащий и находившаяся в доме женщина, которая перебывала в доме. Брат погибшего получил ранение. Его госпитализировали врачи.
Профильные службы продолжают работать на месте происшествия. Как только завершат проверку, инцидента дадут правовую квалификацию, отмечают в полиции.
Несколькими днями ранее произошел другой инцидент, связанный с гранатами. В Полтавской области мужчина пришел в местный ТЦК и СП и угрожал его подорвать.
Угрожал взорвать ТЦК и СП
- Инцидент произошел вечером 14 ноября на улице Алитуской в Кременчуге. Вызов о том, что неизвестный грозится взорвать гранату, правоохранители получили около 16:40. После этого они оперативно прибыли на место происшествия.
- Позже правоохранители установили, что нарушитель – местный житель 1980 года рождения. Мужчину задержали, а боеприпас у него изъяли. По данным полиции, он угрожал страйкбольной гранатой.
- В медийном пространстве появлялись сообщения, что мужчина шел по улице с гранатой. Впрочем, "Кременчугская газета", ссылаясь на собственные источники, заметила, что злоумышленник зашел с гранатой именно в военкомат и начал угрожать.
- Известно, что он даже выдернул чеку, когда находился внутри помещения. К счастью, злоумышленника вывели из здания ТЦК и СП, а также вместе с ним ожидали полицию.