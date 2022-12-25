В Днестре – загрязнение нефтепродуктами: власти предупредили об опасности
Источник:Ивано-Франковская ОВА
В реку Днестр на территории Львовской области попали нефтепродукты. Зафиксировано превышение допустимых норм в 200 раз.
Глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук сообщила, что в 9:50 в село Журавеньки Букачевской общины приехали спасатели.
Раньше Буковину всколыхнуло землетрясение
В результате загрязнения воды в реке Днестр во Львовской области 24 декабря обнаружили загрязнение нефтепродуктами реки в Галиче,
– говорится в сообщении.
Что известно по состоянию на сейчас
Спасатели изучают участок реки для возможной установки боновых заграждений. По результатам лабораторных исследований содержание нефтепродуктов в воде превышает допустимую норму в 200 раз.
Отмечают, что жители близлежащих населенных пунктов проинформированы.
Ситуация находится под контролем соответствующих служб. Продолжается ликвидация чрезвычайной ситуации,
– добавила Светлана Онищук.
Добавим, что 23 декабря в Черновицкой области возле населенного пункта Новоднестровска зафиксировали землетрясение магнитудой 3,0. Пострадавших в результате природного явления, к счастью, не было.