В дом семьи из Донбасса попал российский снаряд: женщина и 3 ее детей чудом выжили

Россияне не прекращают обстреливать и бомбить мирных украинцев. Враг уже разрушил тысячи домов украинцев и унес много жизней наших граждан.

Полицейские Черкасской общины произвели эвакуацию многодетной семьи. В их дом прилетел вражеский снаряд.

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Счастливое совпадение спасло жизнь

Женщина и трое ее детей от 7 до 15 лет едва не стали жертвами очередного обстрела российских оккупантов. Враг бил из реактивной артиллерии по селу Майдан. В здание многодетной семьи произошло прямое попадание вражеского боеприпаса. 39-летняя женщина и ее дети выжили благодаря чуду.

Правоохранители во время осмотра дома обнаружили в крыше несдетонировавший снаряд. Также возле дома были обнаружены фрагменты кассетных снарядов, которые повредили здание вокруг дома.

Семью на полицейском авто эвакуировали в Славянск, а уже оттуда семья выехала в Западную Украину.

Война России против Украины: последние новости

В Сумской области вблизи границы с Россией был замечен вражеский беспилотник. Жителей приграничной зоны просят быть бдительными: враг может совершить обстрел или другие провокации.

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