Байден подтвердил: еще одну партию секретных документов нашли в гараже его дома

Президент США Джо Байден заявил, что его адвокаты обыскали его дома в Делавере и обнаружили там небольшое количество документов с отметкой "секретно",

Секретные документы нашли в запертом гараже в Уилмингтоне и в соседней комнате дома Байдена. Об этом президент США рассказал 12 января.

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Что рассказал Джо Байден

Проверку закончили прошлой ночью. Байден сказал, что его адвокаты немедленно сообщили в Министерство юстиции и полностью сотрудничали с ним.

Они обнаружили небольшое количество документов секретного маркетинга в складских помещениях и картотеках в моем доме, в моей личной библиотеке,

– сказал Байден.

В другом же доме президента США в Рехобот-Бич не было найдено никаких документов.

За дело взялся специальный прокурор