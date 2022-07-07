Нефтебаза в Донецке снова вспыхнула: огонь здесь уже второй день подряд

Жители оккупированного Донецка сообщают, что вечером 7 июля снова горит нефтебаза в Кировском районе.

Густой черный дым на нефтебазе виден со всех уголков города. Пока неизвестно, что послужило причиной пожара. Об этом пишут в телеграм-каналах, сообщает 24 канал.

Ранее В оккупированном Донецке горит нефтебаза

К слову, жители Донецка сообщали о пожаре еще 6 июля. Через день нефтебаза все еще горит. Вероятно, это новое возгорание.

В сети публикуют фото облака дыма.

В Донецке горит нефтебаза / Фото из телеграм-каналов:

В Донецке взорвался склад с боеприпасами

Ранее, 5 июля, в Донецке детонировал огромный склад боеприпасов российских захватчиков. Сообщалось, что это произошло на территории гражданского объекта. Взрывы слышали по всему городу.

Однако журналист Денис Казанский добавил, что оккупанты специально обустраивают склады с боеприпасами в жилых кварталах. Они прикрываются людьми, а потом врут, будто ВСУ стреляют в местных жителей.

Россияне действительно обстреливают районы Донецка, которые сами же контролируют. Это произошло и вечером 4 июля – было много попаданий в гражданские объекты: в рынок возле вокзала, 5-этажный дом, мебельный цех и детский сад.

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