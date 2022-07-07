Густий чорний дим з нафтобази видно з усіх куточків міста. Поки невідомо, що стало причиною пожежі. Про це пишуть у телеграм-каналах, передає 24 канал.

Раніше В окупованому Донецьку горить нафтобаза

До речі, жителі Донецька повідомляли про пожежу ще 6 липня. Через день нафтобаза все ще горить. Ймовірно, це нове займання.

У мережі публікують фото хмари диму.

У Донецьку горить нафтобаза / Фото з телеграм-каналів

У Донецьку вибухнув склад з боєприпасами

Раніше, 5 липня, у Донецьку детонував величезний склад боєприпасів російських загарбників. Повідомляли, що це сталось на території цивільного об'єкту. Вибухи чули по всьому місті.

Однак журналіст Денис Казанський додав, що окупанти спеціально облаштовують склади з боєприпасами у житлових кварталах. Вони прикриваються людьми, а потім брешуть, начебто ЗСУ стріляють у місцевих жителів.

Росіяни дійсно обстрілюють райони Донецька, який самі ж контролюють. Це сталось і ввечері 4 липня – було багато влучань у цивільні об'єкти: у ринок біля вокзалу, 5-поверховий будинок, меблевий цех та дитячий садочок.

Детальніше – росіяни почали активніше обстрілювати Донецьк: відео