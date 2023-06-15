Оккупированный Донецк посетил "хлопок", вспыхнул пожар: "горячие" видео

Утром 15 июня во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы. В Ленинском районе города заметили дым, который мог возникнуть в результате пожара.

Фото с места происшествия уже начали публиковать местные телеграм-каналы, передает 24 Канал.

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Однако, что именно "хлопнулось" пока неизвестно. На обнародованных кадрах заметен лишь густой клуб дыма, поднимающийся в небо. Информации о пострадавших пока нет.

Последствия взрыва в Донецке: смотрите видео

Дым в Донецке: смотрите видео

Ранее военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан спрогнозировал, что после оккупированного Луганска "хлопок" приедет и в Донецк. По его словам, после того, как в Украине появились РСЗО HIMARS с ракетами, которые способны бить на 50 – 70 километров, оккупанты перетащили свои базы в Луганск и Донецк, где расположено много крупных промышленных предприятий.

Он добавил, что украинская разведка находит эти объекты, определяет отдельные цеха, где может ремонтироваться российская техника, или находятся боеприпасы, после чего ставят геометки, на которые нацеливаются ракеты. Сейчас подобные геометки ставят в Донецке возле крупных военных объектов. Этот процесс уже начался.

Добавим, что последний раз взрывы в Донецке раздавались не так давно – 8 июня. Тогда слышали, по крайней мере, несколько громких взрывов. В Луганске исчезла мобильная связь, очевидно – прилет, а в Донецке – сработало вражеское ПВО.