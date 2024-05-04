В Донецке украинские активисты нарисовали под носом оккупантов сине-желтые флаги
Источник:"Желтая лента"
Во временно оккупированном Донецке активисты движения "Желтая Лента" нарисовали украинские флаги. Они появились неподалеку от улицы Артема.
Один из партизан движения рассказывал 24 каналу, что не попасться российским спецслужбам во время преследования и силовых процессов россиян в оккупации партизанами помогают безопасные тактики сопротивления.
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Партизаны нарисовали украинские флаги в Донецке
Активисты движения "Желтая Лента" ночью (на 4 мая – 24 Канал) нарисовали флаги Украины неподалеку от улицы Артема. Место флага Украины в Донецке,
– заявили в движении.
Они также объяснили, что коллаборационисты и российские войска знают о том, что место украинского флага в Донецке и за 10 лет не могут преодолеть украинское сопротивление, которое было, есть и будет еще больше.
В Донецке замаячили украинские флаги
Коротко о "Желтой ленте"
- "Желтая лента" является движением общественного сопротивления на временно оккупированных территориях Украины. Оно возникло в апреле 2022 года после полномасштабного российского вторжения. Цель движения – информационное сопротивление российским оккупантам.
- Один из партизан движения рассказывал 24 Каналу, что их сопротивление – ненасильственное. В частности, они поддерживают патриотические настроения в оккупации и собирают информацию о военных преступлениях россиян, чтобы существенно облегчить работу нашим органам.
- Периодически "Желтая лента" организует различные инициативы. В частности, в марте они объявляли Неделю сопротивления. Партизаны тогда призвали украинцев поднять флаг за всех украинцев, которые находятся в оккупации и пока не могут этого сделать.