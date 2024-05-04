В Донецке украинские активисты нарисовали под носом оккупантов сине-желтые флаги

Во временно оккупированном Донецке активисты движения "Желтая Лента" нарисовали украинские флаги. Они появились неподалеку от улицы Артема.

Один из партизан движения рассказывал 24 каналу, что не попасться российским спецслужбам во время преследования и силовых процессов россиян в оккупации партизанами помогают безопасные тактики сопротивления.

Смотрите также Два года были под Авдеевкой: одна из легендарных бригад возвращается на фронт

Партизаны нарисовали украинские флаги в Донецке

Активисты движения "Желтая Лента" ночью (на 4 мая – 24 Канал) нарисовали флаги Украины неподалеку от улицы Артема. Место флага Украины в Донецке,

– заявили в движении.

Они также объяснили, что коллаборационисты и российские войска знают о том, что место украинского флага в Донецке и за 10 лет не могут преодолеть украинское сопротивление, которое было, есть и будет еще больше.

В Донецке замаячили украинские флаги

Коротко о "Желтой ленте"