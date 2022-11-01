В Донецкой области защитники сбили еще один вражеский Ми-8

Украинские защитники увеличили потери противника в авиации. В Донецкой области 1 ноября был сбит российский вертолет Ми-8.

Вражеский вертолет "приземлили" бойцы зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Восток" около 09:00.

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Кроме того, в 12:00 в Донецкой области защитники сбили беспилотник оперативно-тактического уровня.



Сбили еще один российский вертолет / Инфографика Воздушных сил

Потери врага увеличиваются

С начала полномасштабной войны русская армия потеряла немало техники, в том числе авиации. Например, 197 единиц средств ПВО, 276 самолетов, 257 вертолетов, 1415 беспилотников. Потери среди личного состава оккупантов уже достигли отметки 72 470.

Кстати, под Бахмутом 31 октября украинские военные подвели еще один российский вертолет Ми-8. Предварительно известно, что он принадлежал вагнеровцам, а на борту находились российские офицеры. В телеграм-каналах публиковали кадры горевшего вертолета.

За 31 октября наши военные на Херсонщине ликвидировали еще два российских ударных вертолета Ка-52. "Аллигаторы" сбил подразделение зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования Юг.

Перед этим наши военные также избавились от вражеского Ка-52 в небе над Херсонской областью.

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