В Донецкой области французские журналисты попали под обстрел оккупантов
Источник:ГСЧС Украины
Российские захватчики обстреляли журналистов французского телеканала FRANCE 24, которые делали сюжет о работе украинских спасателей в Донецкой области.
Под вражеский обстрел попали местные жители, которые пришли за водой, привезенной работниками ГСЧС, сами спасатели и французские журналисты.
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Кадры "прилетов" журналисты не вырезали из сюжета.
Что случилось
В последние дни Славянск постоянно обстреливают. Оставшиеся жители страдают от нехватки питьевой воды. Французские корреспонденты решили снять об этом сюжет и показать работу бригады пожарных, которые пытаются поставлять мирным жителям самое необходимое. Однако во время разговора журналистов с одним из жителей Славянска разговор прервал вражеский обстрел. В доме выбило стекла в окнах.
Журналисты не прерывали съемку и записали все на видео. Это очередное доказательство того, что Россия без колебаний стреляет по мирному населению. А также показывает, в каких условиях каждый день приходится работать спасателям.Важно: местные власти призывают жителей эвакуироваться . Это можно сделать своим ходом или обратившись в военно-гражданскую администрацию.
Россияне массированно обстреливают Славянск
- 3 июля российские оккупанты массированно обстреляли Славянск. По словам мэра города Вадима Ляха, российские оккупанты атаковали сразу 5 районов города.
- Детонация вражеских боеприпасов спровоцировала более 15 пожаров по всему Славянску. Это была самая масштабная атака за последнее время.
- В частности, в результате обстрелов погиб ребенок – девочка Ева, которой в августе должно было исполниться 10 лет. В общей сложности во время этой атаки в городе погибли 6 человек.
Узнайте больше об обстрелах Славянска и Краматорска: смотрите видео