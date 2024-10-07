Андрющенко объяснил, с какой целью на оккупированных территориях Украины находятся офицеры из КНДР

На территории оккупированной Донетчины 3 октября были ликвидированы 20 военных, среди которых 6 северокорейских офицеров. Также еще 3 военнослужащих из КНДР ранены. Офицеры из Северной Кореи постепенно обустраиваются в Донецкой области, в частности, на новом полигоне.

Об этом 24 Каналу рассказал советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что местоположение северокорейских военнослужащих частично известно. Оно находится ближе к Донецку.

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Срочно обустраивают полигон

Также, по словам Андрющенко, в Мариуполе систематически появляются северокорейские специалисты. Сейчас они открывают новый полигон возле поселка Сартана, и это является большой проблемой для местных.

Открытие полигона связано с информацией о том, что в порт Мариуполя на днях зашло судно со снарядами, учебными материалами по использованию северокорейских баллистических ракет. Часть ракет из КНДР недавно была уничтожена в России,

– отметил советник городского главы Мариуполя.

Один полигон, как заметил он, планируется непосредственно в Мариуполе. Россияне срочно начали его обустраивать как раз после того, как прилетело по полигону, где погибли северокорейские офицеры. Поэтому они хотят оттянуть полигон дальше от фронта. Однако не настолько далеко, чтобы это была территория России.

В то же время известно о пребывании на оккупированных территориях именно офицеров из Северной Кореи, а не солдат. Однако россияне время от времени делают вброс, что якобы они где-то расположены.

Враг это осуществляет, по мнению советника городского главы Мариуполя, чтобы украинская разведка, СБУ, украинское Движение сопротивления проверяли эту информацию. Поэтому это часть контрпартизанской игры, и такие сообщения еще будут.

Такая же история была с непальцами. Также сначала появлялись вбросы об их пребывании на оккупированных территориях. А сейчас там есть одиночные наемники, которые группируются в микроподразделения, отделения. Благодаря вбросам, все приучились к мысли, что они там есть, и когда они действительно появились, все были морально к этому готовы,

– отметил Петр Андрющенко.

Что известно о расположении офицеров из КНДР в Донецкой области