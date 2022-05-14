В Донецкой области могут отключить газ: местных призывают приобрести электроплиты

Донетчина остается активным полем боя ВСУ с российскими оккупантами. Враг продолжает обстреливать гражданских и наносить удары по инфраструктуре.

В Донецкой области могут отключить газ

Сегодня стало известно, что в области могут еще прекратить поставки газа. Об этом заявил городской голова Краматорского городского совета Александр Гончаренко.

Главные Родные защитников Мариуполя обратились к лидеру КНР и потери оккупантов: основное за 80 день войны

По его словам, такое решение может быть принято на фоне действий России. Поскольку угроза с высоким уровнем вероятности существует уже в ближайшие дни.

Уважаемые жители Краматорска и Донецкой области! "Донецкоблгаз" сообщает о возможном прекращении поставок газа, поскольку такая угроза из-за действий российской федерации существует с высоким уровнем вероятности уже в ближайшие несколько дней,

– сообщил он.

Дело в том, что на временно оккупированных территориях Украины несанкционированно перекрыт один из транзитных газопроводов, а также внутренний магистральный газопровод.

Однако Гончаренко подчеркнул, что предприятие уже ищет пути решения этой проблемы.

В то же время он рекомендует жителям Донецкой области подготовиться к ограничению поставок газа и, пока такая возможность есть, приобрести подходящие приборы.

Ситуация в Донецкой области: главное

По информации Генштаба, враг продолжает цинично обстреливать восток Украины.

На Славянском направлении российские оккупанты сосредоточили основные усилия на наступлении в населенный пункт Богородичное, однако не имели успеха. Артиллерия вражеских войск обстреливала территории в районах населенных пунктов Новая Дмитровка и Краснополье. Кроме того, захватчики нанесли авиаудары по районам населенных пунктов Долина и Адамовка.

направлении российские оккупанты сосредоточили основные усилия на наступлении в населенный пункт Богородичное, однако не имели успеха. Артиллерия вражеских войск обстреливала территории в районах населенных пунктов Новая Дмитровка и Краснополье. Кроме того, захватчики нанесли авиаудары по районам населенных пунктов Долина и Адамовка. На Донецком и Таврическом направлениях продолжаются вражеские обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. Сообщается, что оккупанты пытались установить контроль над Новоселовкой Второй, Каменкой, Марьинкой и Новомихайловкой.

и направлениях продолжаются вражеские обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. Сообщается, что оккупанты пытались установить контроль над Новоселовкой Второй, Каменкой, Марьинкой и Новомихайловкой. На Лиманском направлении оккупанты провалили попытку закрепиться вблизи Александровки.

направлении оккупанты провалили попытку закрепиться вблизи Александровки. На Северодонецком направлении противник оказывает огневое влияние в районе населенного пункта Рубежное. Продолжаются также обстрелы населенных пунктов Орехово и Тошковка на Бахмутском направлении.

направлении противник оказывает огневое влияние в районе населенного пункта Рубежное. Продолжаются также обстрелы населенных пунктов Орехово и Тошковка на Бахмутском направлении. На Авдеевском направлении российские оккупанты пытаются наступить в направлениях населенных пунктов Каменка и Новоселовка. Для этого используют артиллерию.

Заметьте – на Изюмском направлении ВСУ перешли в контрнаступление: смотрите видео