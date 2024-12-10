Воину было 43 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Хорольской общины.

Смотрите также Россияне продвинулись сразу возле нескольких населенных пунктов: DeepState обновили карту фронта

Что известно о Сергее Ерченко

Сергей Ерченко родился 21 сентября 1981 года. Он прошел путь от младшего сержанта до главного сержанта и командира стрелковой роты отдельного батальона. Трагически погиб Ерченко 2 декабря 2024 года во время ожесточенного противостояния с российскими войсками вблизи села Ривнополь Донецкой области. Эту информацию подтвердил Роман Истомин, представитель Полтавского областного сборного пункта.

По словам представителя, воин проживал в селе Покровская Багачка Лубенского района.

За ответственность, образцовую и преданную военную службу отмечен командованием рядом медалей и грамот. Выводил взвод бойцов из окружения, всегда в первую очередь думая о сохранении жизни личного состава.

"Он без колебаний боролся за мир на нашей земле. Его самопожертвование стало той движущей силой, которая не позволит отступить и поможет восстановить мир и спокойствие в нашей стране", – говорится в сообщении земляков.

В памяти родных, близких и друзей он навсегда останется светлым человеком – надежным побратимом, заботливым сыном, любящим отцом и верным другом.

24 Канал выражает чувства родным и знакомым погибшего воина.

Простились с Сергеем Ерченко 9 декабря в городе Хорол. Захоронение бойца состоялось на кладбище в селе Покровская Багачка.



Воин погиб в Донецкой области / Фото Хорольской громады

В знак скорби по погибшему воину провели приспущение государственного флага Украины с траурной лентой на домах и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций. Также ограничивали проведение концертно-развлекательных мероприятий на территории громады. Запретили аудиозвучание музыки и рекламы в заведениях торговли и общественного питания.