Воїну було 43 роки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення Хорольської громади.

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Що відомо про Сергія Єрченка

Сергій Єрченко народився 21 вересня 1981 року. Він пройшов шлях від молодшого сержанта до головного сержанта і командира стрілецької роти окремого батальйону. Трагічно загинув Єрченко 2 грудня 2024 року під час запеклого протистояння з російськими військами поблизу села Рівнопіль Донецької області. Цю інформацію підтвердив Роман Істомін, речник Полтавського обласного збірного пункту.

За словами речника, воїн проживав у селі Покровська Багачка Лубенського району.

За відповідальність, зразкову й віддану військову службу відзначений командуванням низкою медалей та грамот. Виводив взвод бійців з оточення, завжди першочергово думаючи про збереження життя особового складу.

"Він без вагань боровся за мир на нашій землі. Його самопожертва стала тією рушійною силою, яка не дозволить відступити і допоможе відновити мир і спокій у нашій країні", – ідеться у повідомленні земляків.

У пам’яті рідних, близьких і друзів він назавжди залишиться світлою людиною – надійним побратимом, турботливим сином, люблячим батьком та вірним другом.

24 Канал висловлює почуття рідним та знайомим загиблого воїна.

Попрощалися з Сергієм Єрченком 9 грудня в місті Хорол. Поховання бійця відбулось на цвинтарі в селі Покровська Багачка.



Воїн загинув на Донеччині / Фото Хорольської громади

На знак скорботи за загиблим воїном провели приспущення державного прапора України з траурною стрічкою на будинках і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій. Також обмежували проведення концертно-розважальних заходів на території громади. Заборонили аудіозвучання музики та реклами у закладах торгівлі та громадського харчування.