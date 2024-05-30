В Донецкой области трагически погибла журналистка Анастасия Волкова

В Славянске Донецкой области погибла военная корреспондентка украинского иновещания FREEДОМ Анастасия Волкова. Ей был 31 год.

Анастасия работала в самых горячих точках Луганской и Донецкой областей. На портале отметили, что девушка была очень преданна работе и не собиралась переезжать в более безопасное место.

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Обстоятельства трагического ДТП

"Новости Донбасса" пишут, что, по предварительным данным, которые они получили от правоохранителей и очевидцев, Анастасия находилась на пешеходном переходе в центре города, когда на проезжей части произошло столкновение двух автомобилей: синего микроавтобуса и зеленого ВАЗа.

"Удар был такой силы, что машину отбросило на Анастасию. Водитель ВАЗ погиб на месте", – говорится в сообщении.

Отмечают, что последние несколько недель перед гибелью Настя находилась в больнице – боролась с болезнью, которая поразила ее легкие.

Что известно об Анастасии Волковой

Анастасия Волкова выросла в Луганске и мечтала быть первой украинской журналисткой, которая снимет репортаж из освобожденного города.

Девушка работала военным корреспондентом каналов украинского государственного иновещания с 2018 года.

В июне 2022 года была награждена орденом "За заслуги" III степени.