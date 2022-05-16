Ситуация в Донецком направлении

В оперативной сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6 утра 16 мая сообщили о наступательных действиях россиян на Донецком направлении.

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На Донецком направлении оккупанты осуществляли обстрелы со всего спектра имеющегося вооружения в авиацию включительно с целью истощения личного состава и разрушения фортификационных сооружений подразделений наших войск,

– говорится в сообщении.

Россиян удалось оттеснить от Авдеевки

Боевые действия продолжаются на Лиманском, Бахмутском и Кураховском направлениях – враг продолжает наступление.

В то же время на Авдеевском направлении благодаря ВСУ враг отошел на ранее занятые позиции с потерями.

Немного спокойнее также, по данным Генштаба, на Северодонецком и Новопавловском направлениях.

На Северодонецком и Новопавловском направлениях активных боевых действий противник не вел, пытался производить огневое поражение подразделений наших войск,

– отметили в сводке.

Россияне продолжают сбрасывать тяжелые бомбы на "Азовсталь"

В Мариуполе противник продолжает массированные артиллерийские и авиационные удары. Основные усилия российские оккупанты сосредоточили на блокировании и поражении защитников на заводе "Азовсталь".

Напомним, Украина пытается привлечь всю силу мирового сообщества для эвакуации защитников Мариуполя. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, Украина привлекла всех лидеров мира для переговоров с Путиным по поводу "Азовстали" и все возможные международные организации. Однако пока Путин не дает согласия на эвакуацию бойцов.

Вчера, 15 мая, россияне применили против защитников Мариуполя зажигательные бомбы с фосфором.

Донецкую область обстреливают фосфорными бомбами

Также фосфорные бомбы оккупанты применили в селе Новокалиново Очеретинского общества, в результате чего сгорело несколько домов.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что ситуация в области сложная и напряженная . Враг обстреливает гражданскую инфраструктуру. Однако наши воины делают все возможное, чтобы остановить оккупантов.

Так, украинские защитники взорвали захваченные врагами мосты между Рубежным и Северодонецком, чтобы сдержать их наступление.