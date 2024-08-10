В Донецкой области с 12 августа меняют комендантский час: в ОВА рассказали детали

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин рассказал, что в области будут изменения в комендантском часе. Новые внедрения начнут действовать с понедельника, 12 августа.

Глава Донецкой областной военной администрации отметил, что соответствующее распоряжение он подписал сегодня во исполнение директивы командующего оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

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Какие будут изменения в комендантском часе в Донецкой области

Вадим Филашкин отметил, что в зависимости от расстояния до фронта, на территориях Донецкой области будут действовать два графика комендантского часа:

в населенных пунктах, отдаленных от линии фронта более, чем на 10 километров, – с 21:00 до 05:00;

в населенных пунктах, расположенных от линии фронта менее, чем на 10 километров, – с 17:00 до 09:00.

Длинный комендантский час установили в городах Угледар, Горняк, Красногоровка, Мирноград, Новогродовка, Селидово, Украинск, Северск, Часов Яр, Торецк.

Призываю всех, кто до сих пор остается в Донецкой области, соблюдать комендантский час и избегать массовых скоплений людей. Но лучший выход – эвакуироваться в более безопасные регионы Украины!

– написал глава ОВА.

Полный список населенных пунктов с длинным комендантским часом Филашкин предоставил по этой ссылке.