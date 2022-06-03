В Донецкой области трое погибших из-за обстрелов россиян

В Донецкой области от вражеских обстрелов погибли еще три человека. Также оккупанты повредили частные дома, магазины даже здание ТЭС.

Прокуратура начала расследование в 18 уголовных производствах в Донецкой области по фактам нарушения законов и обычаев войны.

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Следователи говорят, что 1 и 2 июня агрессор раз ударил по территории области.

В городе Соледар и селе Яровая Краматорского района в результате обстрела оккупантов погибли двое местных жителей . Повреждены дома и магазины.

. Повреждены дома и магазины. во время обстрелов Авдеевки и населенного пункта Очеретино российские кафиры разрушили многоэтажные и частные дома. Один человек погиб , еще двое получили ранения.

, еще двое получили ранения. По городу Курахово в Донецкой области захватчики ударили из артиллерийской системы «Ураган». Потерпели разрушения здания ТЭС.

В результате артиллерийского обстрела в Святогорске, а также поселке Карповка, Татьяновка и Черкасское Краматорского района получили ранения 5 человек , там разрушены дома.

, там разрушены дома. Также вражеские снаряды уничтожили квартиры, дома и хозяйственные постройки в Бахмуте, селе Хромово и Зайцево, Торецке, пгт Нью-Йорк и Курдюмовка.

Российские войска продолжают обстреливать и уже оккупированные территории Донбасса . В частности, в городе Лиман агрессор уничтожил административные здания, гаражи, автомобили, многоэтажные и частные дома.



Оккупанты обстреляли населенные пункты в Донецкой области

Какая ситуация на фронте: коротко по состоянию на 3 июня

На Донецком направлении самые большие усилия оккупанты сосредоточили в районе города Северодонецк. Они вели штурмовые действия в жилых районах восточной части города, прикрываясь артиллерией. К сожалению, на этом направлении Россия имеет частичный успех, но украинские защитники не сдаются, продолжаются бои.

самые большие усилия оккупанты сосредоточили в районе города Северодонецк. Они вели штурмовые действия в жилых районах восточной части города, прикрываясь артиллерией. К сожалению, на этом направлении Россия имеет частичный успех, но украинские защитники не сдаются, продолжаются бои. Также враг наступал в направлениях населенных пунктов Бахмут, Соледар и Лисичанск, но безрезультатно и отошел на ранее занятые позиции.

На Славянском направлении враг готовился возобновить наступление и сосредоточил там группировку численностью до 20 батальонных тактических групп. Также кафиры пытались вести наступление в направлениях на Барвенково и Святогорск, успеха не имели.

враг готовился возобновить наступление и сосредоточил там группировку численностью до 20 батальонных тактических групп. Также кафиры пытались вести наступление в направлениях на Барвенково и Святогорск, успеха не имели. На Лиманском направлении кафиры применили реактивную и ствольную артиллерию в районах населенных пунктов Щурово и Брусовка. Также россияне стреляли из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в других районах.

кафиры применили реактивную и ствольную артиллерию в районах населенных пунктов Щурово и Брусовка. Также россияне стреляли из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в других районах. На Северском направлении все относительно спокойно и признаков создания ударных группировок нет. На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг также не проводил активных боевых действий.

все относительно спокойно и признаков создания ударных группировок нет. На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг также не проводил активных боевых действий. На слобожанском направлении противник пытается сдерживать продвижение наших войск в направлении границы. Оккупанты наносили удар по украинским защитникам из авиации, ствольной артиллерии, реактивным системам залпового огня, минометам и танкам.

противник пытается сдерживать продвижение наших войск в направлении границы. Оккупанты наносили удар по украинским защитникам из авиации, ствольной артиллерии, реактивным системам залпового огня, минометам и танкам. На Харьковском направлении российские кафиры продолжают держать оборону и разрушать гражданские объекты в Харькове. Недавно они нанесли авиационный удар вертолетами Ми-8 по позициям наших войск.

российские кафиры продолжают держать оборону и разрушать гражданские объекты в Харькове. Недавно они нанесли авиационный удар вертолетами Ми-8 по позициям наших войск. На Южнобужском направлении кафиры обороняются, а на отдельных направлениях даже пытаются вернуть утраченные позиции. В частности, агрессоры "поливают" позиции ВСУ огнем и активизировали ведение воздушной разведки.

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