Прокуратура розпочала розслідування у 18 кримінальних провадженнях на Донеччині за фактами порушення законів та звичаїв війни.

До теми Удар по позиціях ЗСУ на Харківщині, війська Білорусі біля Волині: основне за 100 день війни

Слідчі кажуть, що 1 та 2 червня агресор вкотре вдарив по території області.

У місті Соледар та селі Ярова Краматорського району внаслідок обстрілу окупантів загинули двоє місцевих мешканців . Пошкоджено будинки та магазини.

. Пошкоджено будинки та магазини. під час обстрілів Авдіївки та населеного пункту Очеретине російські окупанти зруйнували багатоповерхові та приватні будинки. Один чоловік загинув , ще двоє отримали поранення.

, ще двоє отримали поранення. По місту Курахове на Донеччині загарбники вдарили з артилерійської системи «Ураган». Зазнали руйнувань будівлі ТЕС.

Внаслідок артилерійського обстрілу у Святогірську, а також селищі Карпівка, Тетянівка та Черкаське Краматорського району о тримали поранення 5 людей , там зруйновані будинки.

, там зруйновані будинки. Також ворожі снаряди знищили квартири, будинки та господарські споруди у Бахмуті, селі Хромове та Зайцеве, Торецьку, смт Нью-Йорк і Курдюмівка.

Російські війська продовжують обстрілювати і вже окуповані території Донеччини. Зокрема, у місті Лиман агресор знищив адміністративні будівлі, гаражі, автомобілі, багатоповерхові та приватні будинки.



Окупанти обстріляли населені пункти на Донеччині

Яка ситуація на фронті: коротко станом на 3 червня

На Донецькому напрямку найбільші зусилля окупанти зосередили в районі міста Сєверодонецьк. Вони вели штурмові дії у житлових районах східної частини міста, прикриваючись артилерію. На жаль, на цьому напрямку Росія має частковий успіх, але українські захисники не здаються, тривають бої.

найбільші зусилля окупанти зосередили в районі міста Сєверодонецьк. Вони вели штурмові дії у житлових районах східної частини міста, прикриваючись артилерію. На жаль, на цьому напрямку Росія має частковий успіх, але українські захисники не здаються, тривають бої. Також ворог наступав у напрямках населених пунктів Бахмут, Соледар та Лисичанськ, але безрезультатно, тож відійшов на раніше зайняті позиції.

На Слов’янському напрямку ворог готувався відновити наступ і зосередив там угруповання чисельністю до 20 батальйонних тактичних груп. Також окупанти намагались вести наступ у напрямках на Барвінкове та Святогірськ, успіху не мали.

ворог готувався відновити наступ і зосередив там угруповання чисельністю до 20 батальйонних тактичних груп. Також окупанти намагались вести наступ у напрямках на Барвінкове та Святогірськ, успіху не мали. На Лиманському напрямку окупанти застосували реактивну та ствольну артилерію в районах населених пунктів Щурове та Брусівка. Також росіяни стріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в інших районах.

окупанти застосували реактивну та ствольну артилерію в районах населених пунктів Щурове та Брусівка. Також росіяни стріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в інших районах. На Сіверському напрямку все відносно спокійно й ознак створення ударних угруповань немає. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог також не проводив активних бойових дій.

все відносно спокійно й ознак створення ударних угруповань немає. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог також не проводив активних бойових дій. На Слобожанському напрямку противник намагається стримувати просування наших військ у напрямку кордону. Окупанти завдавали удару по українських захисниках з авіації, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків.

противник намагається стримувати просування наших військ у напрямку кордону. Окупанти завдавали удару по українських захисниках з авіації, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків. На Харківському напрямку російські окупанти продовжують тримати оборону та руйнувати цивільні об’єкти у Харкові. Нещодавно вони завдали авіаційного удару вертольотами Мі-8 по позиціях наших військ.

російські окупанти продовжують тримати оборону та руйнувати цивільні об’єкти у Харкові. Нещодавно вони завдали авіаційного удару вертольотами Мі-8 по позиціях наших військ. На Південнобузькому напрямку окупанти обороняються, а на окремих напрямках навіть намагаються повернути втрачені позиції. Зокрема агресори "поливають" позиції ЗСУ вогнем та активізували ведення повітряної розвідки.

Відео до теми – в окупантів на Донбасі паніка, масово зникають розвідники