Воевали против ВСУ возле Краматорска: СБУ схватила двух приспешников моторолы
Источник:Служба безопасности Украины
Украинские защитники отвоевывают оккупированные врагом территории. Колаборантов и диверсантов оперативно разыскивают и передают правоохранителям.
В Покровске Донецкой области задержали двух донецких боевиков. Мужчины занимались разведкой и подрывной деятельностью против Сил обороны Украины. Об этом заявили в СБУ.
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Что известно о задержанных
Двое местных жителей еще в 2014 году вступили в террористические группировки "Восток" и "Славянская бригада". Доказательство этому – соответствующие удостоверения, найденные у задержанных.
Удостоверение донецкого боевика / СБУ
Под руководством моторолы боевики воевали против украинских войск, вблизи Краматорска. А еще из минометов прикрывали отступление из славянских подразделений террориста стрелкова.
Участие в полномасштабной войне россии против Украины
По данным следствия, еще до 24 февраля боевиков "перебросили" на подконтрольную Украине территорию Донецкой области. Мужчины скрывались от местных и ждали дальнейших заданий врага.
У задержанных обнаружили арсенал автоматического оружия и боеприпасов, а также средства связи с оккупантами.Обратите внимание! За участие в террористической организации мужчинам грозит до пятнадцати лет тюрьмы с возможной конфискацией имущества.
Обезвреживание коллаборантов в Украине: что известно
- Так называемого "начальника гбр народной милиции" в Мелитополе подорвало фсб. Об этом 18 сентября сообщил мэр Иван Федоров. Интересно, что уничтожать уже не нужных предателей для россиян обычное явление.
- С коллаборантами мастерски борются и партизаны. 8 сентября взорвали дом предателя онищука. Он активно помогал оккупантам в организации псевдореферендума.
- 16 сентября в результате взрывов в Луганске погиб "генпрокурор". гориенко, вероятно, был агентом спецслужб россии еще до 2014 года.
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