На Львовщине блоггер нахамил военнослужащим, недавно вернувшимся с фронта

Во второй год полномасштабной войны находятся блоггеры, которые считают целесообразным создавать контент на провокациях военнослужащих. В частности, в Дрогобыче Львовской области блогер Марьян Чава снял и распространил в соцсети видео, на котором унижал военнослужащих ТЦК и СП.

Однако после огласки он удалил свое видео и заблокировал доступ к соцсетям. Более того, сейчас нереально до него и дозвониться. Однако после своей затеи он попал под прицел спецслужб, как сообщили и в ОК "Север".

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Военные только недавно вернулись с передовой

Местный блоггер не только унижал военных на камеру, которые раздавали повестки, но и называл их преступниками. При этом позволял себе наглые фразы "А что вы здесь третесь", "Немножко проще фейс сделайте свой", "Давайте, чтобы я вас здесь не видел".

При этом военные перед ним только недавно были переведены с фронта в ТЦК после ранений. Один из них, 23-летний Артем Белоусов, в результате минно-взрывного ранения потерял глаз и сегодня имеет вторую группу инвалидности. Сам мужчина воевал с 18 лет в составе боевой 24 бригады Короля Даниила.

Другой военный, попавший в видео блогера – 50-летний Михаил Андриевский, который пошел воевать вместе с сыном, провел на передовой около года. Его 31-летнего сына 24 декабря убил вражеский снайпер под Кременной.

И, к сожалению, по данным ТЦК и СП, случаи агрессии к раздающим повестки бывают чуть ли не каждый день. По словам спикера Львовского областного ТЦК Марии Левко, все из-за заблуждения, что якобы военкомат сразу забирает на войну.

Отметим, что по данным СМИ, Марьян Чава уже неоднократно препятствовал работе военных. Само же видео было снято возле супермаркета Сильпо на улице Владимира Великого, где у упомянутого блоггера парфюмерный магазин.

И хотя горе-блогер удалил свое видео, его успели сохранить и опубликовать другие пользователи соцсети Тикток.

Блогер провоцировал военных: видео

Хотел спровоцировать скандал

Артём Белоусов журналистам отметил, что не понимает причины агрессии блоггера. Он подчеркнул, что только проверял, нет ли уклонистов, а услышал в свою сторону абсурдные обвинения.

Мы не забираем, как рассказывают, не упаковываем людей в машины, не везем на фронт. Мы проверяем просто, нет ли уклонистов. Они выбежали просто и начали сразу рассказывать нам, как мы плохи, что войны у нас в стране нет официально. Они считают, что мы все какие-то сыновья депутатов, что мы купили какие-то справки,

– рассказал военный.

Михаил Андриевский отметил, что едва удержался от потасовки с провокатором, который работников ТЦК назвал военными преступниками. По его мнению, блоггер сам хотел, чтобы его ударили, ведь тогда мог бы распространить в сети скандальное видео, где бы четверо военных били гражданского.

Шокированы таким инцидентом и защитники на передовой. Военный Антон Петровский подчеркнул, что Марьян Чава не только демонстрирует непатриотическое поведение, но и является ярким примером антиукраинского элемента – в его действиях есть все признаки противодействия мобилизации, что препятствует сопротивлению государству-оккупанту.