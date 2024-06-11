В ДТЭК обнародовали графики отключений света на 12 июня

В Украине продолжают действовать графики отключений света. В ДТЭК опубликовали, как будут происходить ограничения потребления электроэнергии завтра, 12 июня.

Отметим, что сегодня, 11 июня, по территории всей страны также были введены графики почасовых отключений. Однако для объектов критической инфраструктуры электроснабжение обеспечивают бесперебойно. Подобная тенденция будет сохраняться и завтра, 12 июня.

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Когда будут выключать свет завтра

В Украине продолжают действовать графики почасовых отключений; они не будут отменены и завтра. По данным ДТЭК, ограничения будут касаться Киева, а также Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей.

Город Киев, Киевская, Донецкая, Одесская, Днепропетровская область: графики стабилизационных отключений завтра будут применяться с 15:00 до 23:00,

– говорится в сообщении.

Если же что-то изменится, то информация об этом будет обнародована позже и сообщена отдельно. В частности, в ДТЭК советуют потреблять электроэнергию бережливо.

Отключение света в течение 12 июня / Фото ДТЭК

Причиной таких ограничений является рост энергопотребления из-за жары. В то же время энергопитание объектов критической инфраструктуры ограничивать не планируют.

Энергетическая ситуация в Украине сейчас: что известно

В Украине сложилась сложная ситуация в энергосистеме из-за российских обстрелов последних нескольких месяцев. Украинская энергетика потеряла более 9 гигаватт мощностей, что повлекло дефицит электроэнергии.

Сейчас этот дефицит сохраняется, поэтому Украина сталкивается с сетевыми ограничениями по передаче электроэнергии. Вопрос об увеличении генерации решается путем восстановления тех объектов, которые можно восстановить, но это требует времени.

За время полномасштабной войны Россия уничтожила более половины энергетических мощностей Украины, снизив генерацию электроэнергии до менее чем 20 гигаватт. Таким образом, страна потеряла более 30 гигаватт мощностей.

В Укрэнерго заявили, что пока не предусматривают возможности блэкаута в Украине, впрочем, этот прогноз не учитывает возможные ракетные атаки врага.