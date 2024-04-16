В Дубае прошли сильный ливень и ураган, самолеты почти плавают: страшные видео последствий непогоды

Все эмираты ОАЭ накрыли ливень и ураганный ветер. Дождь настолько сильный, что не рекомендуют выходить на улицу. В ряде эмиратов произошли оползни, разрушены дороги. Люди застревали в метро и торговых центрах, 24 Канал расскажет детали.

Некоторые пользователи грустно шутят, мол, стихия разгулялась, потому что приехал сын мэра Орска, Николай Козупица. На днях российские расследователи из "Фонда борьбы с коррупцией" Навального сообщили, что сын Василия Козупицы живет в роскоши в Дубае, тогда как жители Орска страдают от гуманитарной катастрофы.

Смотрите также Впечатляющий кадр: молния ударила в самый большой небоскреб мира Бурдж-Халифа

Что происходит в Дубае

Объединенные Арабские Эмираты страдают от сильных ливней, пострадали все семь эмиратов. Из-за стихии прекращали работу международного аэропорта на полчаса, потому что взлетно-посадочная полоса превратилась буквально в море. Самолеты перенаправили в соседние аэропорты, некоторые компании не будут летать из города, пока не утихнет ливень.

Самолеты в Дубае поплыли: смотрите видео

Из-за очень сильного ветра перекрыли некоторые трассы, а вода затопила станцию метро. Припаркованные машины также ушли под воду, вместе с ними магазины, торговые центры и даже площадка криптоконференции Blockchain Life.

Вода вымывает товар с полок магазинов: смотрите видео

СМИ сообщают, что в небоскребы, которыми так славится Дубай, ударяют молнии. Ночью "громоотводом" стала Бурдж-Халифа – самое высокое сооружение в мире. В одном из крупнейших торговых центров планеты, Дубай-молле, из-за непогоды прорвало трубы. В Mall of the Emirates обвалился кусок потолка. Чтобы хоть немного спасти товар, продавцы пытались закрывать окна.

Люди по колено в воде в метро: смотрите видео

Местных жителей призывают оставаться дома. Дождь шел с вечера понедельника до обеда вторника, полиция предупреждала об опасности, но все равно последствия непогоды шокировали дубайцев.

Дубай затопило 16 апреля: смотрите панораму города

Синоптики пугают неутешительным прогнозом, мол, к утру ливень может пройти снова, в некоторых районах с градом. Занятия в школах отменены, чиновники будут работать удаленно. Туроператоры отменяют круизы по пустыне, некоторые мечети призывают молиться дома, а не идти в церковь.