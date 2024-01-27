В Дзержинске на конкурсе снеговиков слепили российского оккупанта. Скульптура оказалась столь забавной и безобразной, что организаторы вынуждены были объяснять весь "глубокий" символизм.

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Что слепил участник конкурса

Один из участников слепил и разрисовал какого-то мутанта. Снеговик напоминает смесь человека, моржа и динозавра или дракона. Это создание выглядит еще более уродливо благодаря Z-символике и форме российского десанта. Дополняет образ скульптуры оккупанта очень странный взгляд.



Уродливая снежная скульптура оккупанта / Фото из соцсетей

Что сказали организаторы

Местные власти заявили российским СМИ, что автором этого "шедевра" оказался местный скульптор и военный пенсионер.

Организаторы мероприятия тоже давали объяснение медиа страны-агрессорки. Они заверили, что на самом деле этот снеговик символизирует дракона – символ 2024 года. При этом представители конкурса (вероятно, на всякий случай) отметили, что это не просто дракон, а дракон-участник так называемой "СВО" (так жители государства-террориста называют полномасштабное вторжение России в Украину).



Такой "шедевр" создали на конкурсе снеговиков в Дзержинске / Фото из соцсетей

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