В Джанкое слышали взрывы: оккупанты в панике снова закрыли Крымский мост
Утром 9 августа в оккупированном Джанкое слышали взрывы. Российские захватчики закрыли Крымский мост.
Об этом сообщается в сети. Также появились кадры с Крымского моста, пишет 24 Канал.
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Что известно о взрывах в Крыму
О взрывах в Джанкое начали сообщать около 09:40. Также отметили, что в воздухе вертолеты.
Уже вскоре появилось видео с закрытого Крымского моста. оккупанты снова закрыли его.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне осмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности,
– заявили пропагандисты.
Автор видео советует тем, кто едет на мост, запасаться терпением. Уже образовалась огромная пробка.
Крымский мост закрыли: смотрите видео
Пропагандисты также пытались успокоить: "Если видите дым в районе Севастопольской бухты, то не переживайте". Начали писать о якобы каких-то "тренировках РХБЗ".
В Севастопольской бухте что-то дымит / Фото с телеграма "Крымский ветер"
Заметим, неизвестно, что на самом деле произошло в оккупированном Крыму. Местные жители сообщили, что часть вертолетов возвращаются обратно в Джанкой.
Вертолеты возвращаются к Джанкой: смотрите видео
ГУР анонсировало новые "сюрпризы" для оккупантов
- Представитель ГУР МО недавно отметил усложнение логистики для захватчиков из-за систематических взрывов в Крыму. Андрей Юсов заметил, что на самом полуострове настроение у россиян тоже "не туристическое".
- Оккупанты использовали украинский полуостров как главный логистический хаб, однако из-за последних событий это становится все более рискованным. Хотя в Крыму враг сконцентрировал одно из самых больших количеств средств ПВО, которые вообще может себе позволить Россия, впрочем, это не помогает.
- "Любая проблема с путепроводом, с мостом, с железной дорогой, замедление движения, задержка поставок БК, кадровых резервов – это то, что помогает нашим военным освобождать украинскую землю", – отметил Юсов.
- Добавил, что устранить последствия ударов и восстановить полноценное движение по поврежденным мостам не так просто. Представитель ГУР отметил, что "продолжение следует".