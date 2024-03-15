В Евросоюзе не исключают возможность ввода западных войск в Украину по мере того, как будут развиваться события на фронте. Об этом заявил высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Обсудят введение войск в Украину

В ЕС считают, что во время войны политика намеренной неоднозначности является полезной. Впрочем, пока общего подхода к этому вопросу в Евросоюзе не имеют.

Мы будем определять, как это делать, по мере того, как будут разворачиваться события. Это то, что мы делаем с самого начала, с 24 февраля 2022 года,

– сказал дипломат вне записи.

По его словам, пока нельзя дать однозначный ответ, когда западные военные будут привлечены к войне в Украине.

Этот вопрос могут обсудить министры иностранных дел во время встречи в Совете ЕС уже в понедельник.

Разговоры об отправке западных войск в наше государство: что известно