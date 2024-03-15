В Евросоюзе не исключают возможность ввода западных войск в Украину по мере того, как будут развиваться события на фронте. Об этом заявил высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
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Обсудят введение войск в Украину
В ЕС считают, что во время войны политика намеренной неоднозначности является полезной. Впрочем, пока общего подхода к этому вопросу в Евросоюзе не имеют.
Мы будем определять, как это делать, по мере того, как будут разворачиваться события. Это то, что мы делаем с самого начала, с 24 февраля 2022 года,
– сказал дипломат вне записи.
По его словам, пока нельзя дать однозначный ответ, когда западные военные будут привлечены к войне в Украине.
Этот вопрос могут обсудить министры иностранных дел во время встречи в Совете ЕС уже в понедельник.
Разговоры об отправке западных войск в наше государство: что известно
- Президент Франции Эммануэль Макрон 25 февраля дал пресс-конференцию по итогам конференции в поддержку Украины. В частности, в ходе разговора он допустил возможность введения войск НАТО в Украину.
- Впоследствии он подчеркнул, что его позиция относительно возможности введения западных войск в Украину взвешена и продумана. Об этом он заявил в кулуарах торжественного открытия Олимпийской деревни в Сан-Сен-Дене на севере страны.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг возразил слова Макрона. Он заявил, что нет никаких планов по размещению войск. В то же время отметил беспрецедентную поддержку Украины.
- Присутствие такой дискуссии в НАТО подтвердил и словацкий премьер Роберт Фицо. По его словам, некоторые страны-члены допускают возможность присутствия войск Альянса на территории после заключения двустороннего соглашения между ними и Украиной.
- По словам представителя Елисейского дворца, французский лидер своими заявлениями о возможности размещения войск НАТО в Украине сигнализировал Владимиру Путину о решительности и желании Франции не допустить какой-либо победы России в ее полномасштабном вторжении.
- Один из евродепутатов раскритиковал заявления предыдущих должностных лиц. Мол, Макрон делает нереалистические заявления, а Шольц – тянет с передачей дальнобойных ракет. По его словам, Европе не хватает сильных лидеров, которые бы планы превратили в действия.