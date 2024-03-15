В Євросоюзі не відкидають можливість введення західних військ в Україну в міру того, як розвиватимуться події на фронті. Про це заявив високопосадовець ЄС на умовах анонімності, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.
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Обговорять введення військ в Україну
В ЄС вважають, що під час війни політика навмисної неоднозначності є корисною. Втім, поки спільного підходу до цього питання в Євросоюзі не мають.
Ми будемо визначати, як це робити, в міру того, як розгортатимуться події. Це те, що ми робимо з самого початку, з 24 лютого 2022,
– сказав дипломат поза записом.
За його словами, наразі не можна дати однозначну відповідь, коли західні військові будуть долучені до війни в Україні.
Це питання можуть обговорити міністри закордонних справ під час зустрічі в Раді ЄС вже в понеділок.
Розмови про відправку західних військ до нашої держави: що відомо
- Президент Франції Еммануель Макрон 25 лютого дав пресконференцію за підсумками конференції на підтримку України. Зокрема, у ході розмови він допустив можливість введення військ НАТО в Україну.
- Згодом він наголосив, що його позиція щодо можливості введення західних військ в Україну є зваженою та продуманою. Про це він заявив у кулуарах урочистого відкриття Олімпійського селища в Сан-Сен-Дені, що на півночі країни.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг заперечив слова Макрона. Він заявив, що немає жодних планів щодо розміщення військ. Натомість наголосив на безпрецедентній підтримці України.
- Присутність такої дискусії у НАТО підтвердив і словацький прем'єр Роберт Фіцо. За його словами, окремі країни-члени допускають можливість присутності військ Альянсу на території після укладення двосторонньої угоди між ними та Україною.
- За словами представника Єлисейського палацу, французький лідер своїми заявами про можливість розміщення військ НАТО в Україні сигналізував Владіміру Путіну про рішучість та бажання Франції не допустити будь-якої перемоги Росії у її повномасштабному вторгненні.
- Один із євродепутатів розкритикував заяви попередніх посадовців. Мовляв, Макрон робить нереалістичні заяви, а Шольц – тягне з передачею далекобійних ракет. За його словами, Європі не вистачає сильних лідерів, які плани перетворили б на дії.