Миллион боеприпасов и F-16: Нидерланды призвали Европу готовиться к долгой войне в Украине

Евросоюз должен готовиться к затяжной войне в Украине и планировать долгосрочную помощь для Киева на годы вперед. Сейчас в Европе наблюдается наращивание производства вооружения.

Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен во время неформального заседания Совета министров обороны, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Стабильная долгосрочная военная поддержка

Руководительница Минобороны Нидерландов отмечает, что Евросоюз должен обеспечить Киев бесперебойной военной помощью на годы. Она призывает союзников быть готовыми к долговременной войне.

Мы должны быть готовы к долговременной войне, и мы должны показать Путину, что время не на его стороне. Поэтому мы будем оставаться там и сможем планировать будущее, если это будет необходимо на годы вперед,

– сказала Кайса Оллонгрен.

На фоне этих заявлений министры обороны обсудят создание фонда помощи Украине в рамках Европейского фонда мира. Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель говорит этот вопрос также будет на повестке дня европейских лидеров которые завтра встретятся в Брюсселе.

"Мы должны показать, что наша четкая приверженность к Украине остается и продолжается", – подчеркнул Боррель.

Верховный представитель ЕС отметил, что сегодня министры обсудят изменения в функционировании Европейского фонда мира. Некоторые страны предлагают возмещать из этого фонда только совместно закупленное европейское оборонное оборудование, чтобы поддержать производство. Ранее из Европейского фонда мира государства-члены получали возмещение после передачи Украине старой техники.

Миллион боеприпасов будет, но с опозданием

Нидерландский министр отметила, что ЕС работает над тем, чтобы поставить Украине обещанный миллион боеприпасов. По ее словам этот вопрос будет на повестке дня во время ее встречи с коллегами.

Мы собираемся обсудить этот вопрос, поскольку мы наблюдаем значительное увеличение производства. Это означает также значительное увеличение поставок в Украину. Но, конечно, Украина ведет войну. И вы видите интенсивные боевые действия, которые происходят ежедневно, то я вполне понимаю желание Украины иметь еще больше (боеприпасов – 24 Канал),

– сказала руководительница Минобороны Нидерландов.

Кайса Оллонгрен говорит, что ЕС приближается к передаче Киеву обещанного миллиона снарядов хотя и отмечает, что это может произойти с опозданием. Впрочем, министр отмечает, что благодаря "амбициозной цели в один миллион снарядов в год" выросли производственные мощности европейской оборонной промышленности. По ее мнению, такой результат в ЕС не могли представить даже год назад.

"Мы показываем, что мы выполняем то, что обещаем, даже если фактическое производство и доставка могут занять немного больше времени. Но я думаю, что мы все еще должны искать любые возможные пути для увеличения и ускорения (производства снарядов – 24 Канал)", отметила она.

Накануне заседания Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что министры обороны сегодня представят данные о скорости передачи боеприпасов Украине. Он отметил, что к заседанию присоединится министр обороны Украины Рустем Умеров в онлайн-формате.

Мы попросим министров представить, что именно они сделали, что они делают и что планируют сделать, чтобы четкое понимание того, что нужно сделать всем вместе для обеспечения потребностей Украины и достижения целей, которые мы устанавливаем,

– сказал Боррель.

Жозеп Боррель отметил, что "существует большой дисбаланс в огневых возможностях с одной стороны и с другой, и этот пробел необходимо заполнить". Все фактические данные он пообещал представить по результатам заседания.

Истребители F-16 уже в этом году

Кайса Оллонгрен отметила что Нидерланды "упорно работают над этим". Она говорит, что Киев получит истребители уже в этом году.

Украинцы упорно работают над этим. Это произойдет в этом году. Я в этом уверена, но не могу сейчас назвать конкретное время и дату,

– заявила она.

В ЕС рассказали что имеют "способы" для передачи миллиона снарядов для Украины

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что в Евросоюзе есть "способы" обеспечить Киев обещанным миллионом снарядов. Он уверен, что Украина получит боеприпасы в ближайшие месяцы. Об этом Спрудс заявил накануне неформального заседания Совета министров обороны.

Андрис Спрудс заявил, что он "очень оптимистичен" и верит, что ЕС пришлет миллион снарядов "до конца марта". Латвийский министр говорит, что "есть несколько путей" для осуществления этого плана.

Мы должны активно искать, что мы можем предоставить из наших запасов, и я думаю, что определенная инвентаризация уже проводится. Также надо уже сейчас начинать развивать наш промышленный потенциал, и, конечно, мы должны искать возможности для совместных закупок, в том числе в Европе, но также и за ее пределами,

– сказал Спрудс.

Латвийский министр добавил, что сейчас ЕС должен развивать свой промышленный потенциал и делать соответствующие инвестиции для продолжения устойчивой поддержки Киева в течение длительного времени.

"Мы видим войну в Украине, она длится уже два года, и мы не можем исключать, что до украинской победы может быть еще достаточно долгий путь. Поэтому в этом случае, конечно, промышленный потенциал должен быть устойчивым" – заявил Спрудс.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что он "не теряет надежды" относительно передачи миллиона снарядов для Киева. По его словам, боеприпасы будут доставлены в Украину "если не до марта, то в течение этого года". Кроме того он отметил, что за этот год ЕС в целом увеличил собственное производство снарядов.

У нас было три цели. Во-первых, отправить боеприпасы в Украину, да, мы это сделаем. Во-вторых, мы сказали, что нам нужно предоставить новые деньги на оборону – мы это сделали и будем делать еще больше. И, в-третьих, наращивать производство – мы видим, что до конца этого года объемы производства вырастут до 1,4 миллиона снарядов,

– сказал он.

Государственный секретарь министерства обороны Германии Зимтье Меллер заявила, что ЕС должен и в дальнейшем развивать европейскую промышленность, чтобы обеспечить долгосрочное обеспечение боеприпасов для Украины.

"Германия твердо стоит на стороне Украины особенно относительно будущей поддержки в области противовоздушной обороны", – сказала Зимтье Меллер.

Представительница Минобороны Германии говорит, что в этом году Берлин подготовит до 10 тысяч украинских военных в рамках военной миссии ЕС.