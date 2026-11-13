Европа уже определила, кто будет говорить с Россией на мирных переговорах, – СМИ

Страны Евросоюза согласовали распределение обязанностей по представлению Европы на переговорах о прекращении войны в Украине. Поскольку соглашение достигнуто, министры блока вряд ли будут возвращаться к этому вопросу на ближайших встречах.

Как сообщил "Бабелю" на условиях анонимности один из чиновников ЕС, осведомленный об этом вопросе, представители евроинституций проводят ежедневные консультации с Киевом и между собой.

Что известно об участии Европы в переговорах

Основные усилия европейских партнеров сейчас сосредоточены на том, чтобы обеспечить непосредственное присутствие Европы за переговорным столом, и за последние дни дипломатам удалось добиться в этом ощутимого прогресса.

По словам собеседника, достигнутый консенсус относительно распределения обязанностей снимает необходимость выносить этот вопрос на рассмотрение министров в ходе ближайших официальных заседаний.

Ранее президент Зеленский призвал Европу определиться со своим официальным переговорщиком до конца ноября 2026 года. Лучшей возможностью для окончательного согласования позиций глава государства назвал запланированную на 19 ноября встречу "Коалиции желающих" в Берлине.

Киев настаивает на неизменности своей позиции относительно необходимости полноценного участия представителей Европы в мирном процессе. Вопрос формата участия стал особенно актуальным на фоне недавних контактов с участием международных посредников.

10 – 11 ноября в Абу-Даби состоялись трехсторонние консультации представителей Украины, США и России, которые стали первой встречей такого формата с февраля. Украинские чиновники по итогам раунда отметили определенный прогресс в диалоге, хотя достичь конкретных договоренностей о прекращении боевых действий сторонам не удалось.

Как уже сообщалось, ранее среди стран блока велись активные дискуссии о том, кто именно должен возглавить переговорную группу. В частности, рассматривались кандидатуры – председатель Европейского совета Антониу Кошти, представители государств группы E3, а также руководители ключевых ведомств ЕС, отвечающие за безопасность.