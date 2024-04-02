В ЕС соцслужбы забрали у украинцев более 250 детей: какая страна-рекордсмен

Дмитрий Лубинец рассказал, сколько детей в Европе изъяли у украинцев. По словам уполномоченного, случаев изъятия украинских детей после полномасштабного вторжения стало больше.

Дмитрий Лубинец заявил, что детей забирают у родителей, опекунов и других законных представителей за рубежом. Чиновник также рассказал о причинах.

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Где больше всего детей забрали у родителей

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека рассказал, что местные социальные службы за рубежом забрали 255 украинских детей. Это данные по состоянию на 31 декабря 2023 года, которые Лубинец сообщил на запрос журналистов.

По его словам, больше всего детей изъяли в Германии – 71 ребенка, в Польше – 33, Италии – 25, Чехии – 24, Швеции – 17.

По состоянию на 1 марта 2024 года в работе секретариата уполномоченного находится 74 обращения в отношении 176 детей, отобранных у родителей и других законных представителей за рубежом. По указанным обращениям открыты производства, в рамках которых принимаются меры реагирования и направляются запросы в соответствующие государственные органы власти,

– сказал Лубинец.

Он пояснил, что наиболее распространенными причинами изъятия детей у родителей являются:

отсутствие соответствующих документов у родителей и других законных представителей,

у родителей и других законных представителей, по законодательству ЕС, ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В частности, говорится о повышении голоса, любое физическое воздействие на ребенка, чтобы успокоить, оставление без присмотра взрослых на длительное время и тому подобное.

Более того, на решение социальных органов также может повлиять агрессивное поведение самих детей или непосещение ими школы.

Дмитрий Лубинец заверил, что таких ситуаций могло бы не быть, если бы все соотечественники, находящиеся за рубежом, знали тонкости местного законодательства.

"В январе 2024 года как омбудсмен Украины я направил письмо премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, в частности, с просьбой принять все возможные меры реагирования для налаживания сотрудничества на уровне компетентных органов и межправительственных/межгосударственных договоренностей с другими странами... Главная цель – способствовать возвращению (изъятых – 24 Канал) детей-граждан Украины их законным представителям", – сказал чиновник.

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