Море "деокупирует" Крым: в Евпатории шторм смыл все окопы и огневые позиции россиян
В Крыму бурлит сильный ветер, морские волны размывают береговую линию, кое-где идет мокрый снег. Есть основания полагать, что погода осуществляет подрывную деятельность против оккупационных войск.
Так, в Евпатории шторм изрядно испортил захватчикам настроение. Все их попытки превратить побережье Черного моря в огневые позиции пошли коту под хвост.
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Смыть следы оккупации
В результате мощного шторма во временно оккупированной Евпатории море вышло из берегов и затопило улицы города, а также трассы. Кроме того, волны уничтожили окопы, выкопанные российскими военными на пляже.
Природа пытается смыть следы оккупации: видео соцсети
По данным крымских источников, в Евпатории вода затопила береговую линию обороны, инженерные постройки и огневые позиции.
Шторм может оказаться "агентом" ГУР: видео соцсетиОбратите внимание! Говорят, что в Крыму волны достигают 9 метров в высоту. Это может быть самый сильный шторм на Черном море за последние 100 лет.
Известно, что трассу Евпатория – Саки затопило. В сети публикуют кадры, как автобусы превращаются в корабли. Также в городе начали затапливать жилые дома. СМИ пишут, что спасатели уже эвакуировали из них 150 человек.
Людей спасают от непогоды на надувных "пончиках": видео соцсети
Что происходит в Крыму
- На временно оккупированном полуострове бушуют одновременно снег, дождь, ураган и наводнение.
- В Симферополе начался мокрый снег и продолжается штормовой ветер. Его порывы срывают штукатурку с многоэтажных фасадов блочных домов.
- В Севастополе приостановили работу электротранспорта. Из-за ураганного ветра зафиксировано 74 аварии на сетях наружного освещения, упали более 60 деревьев.
- В Саках перебит газопровод, в некоторых частях города нет света и воды. Дорога Саки – Евпатория полностью закрыта. В городе до утра могут исчезнуть связь и интернет.
- Оккупационные власти Крыма объявили 27 ноября выходным днем.