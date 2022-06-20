В Еврокомиссии назвали сумму замороженных активов российских олигархов

Санкции, наложенные против олигархов в результате начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, приносят свои плоды. Еврокомиссия уже назвала сумму замороженных активов россиян.

Официальный представитель Еврокомиссии по юстиции Кристиан Виганд назвал сумму замороженных активов российских олигархов. Речь идет о более чем десятке миллиардов евро.

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Российские олигархи теряют доступ к роскошной жизни

В результате санкций, наложенных на Россию и приближенных к Путину олигархов, сильно ударила по состоянию последнего. Они упустили возможность использовать свои роскошные яхты, вертолеты, предметы искусства, недвижимость, а также другие активы.

Сумма замороженных активов российских олигархов почти удвоилась с 6,7 миллиарда евро в апреле до 12,5 миллиарда евро,

– подчеркнул Виганд.

Он пояснил, что практически вдвое возросшая сумма не просто так. Причиной тому стало активное выявление и блокирование объектов россиян на протяжении последних недель. Интересно, что на эту сумму существенно повлияли активы граждан страны-агрессорки в Германии.

Россия продолжает воровать из-за санкций

В России не оставляют попыток обойти санкции, наложенные на нее из-за военной агрессии. Так, на днях стало известно о том, что рынок страны-агрессорки покинула компания Coca-Cola Company . Поэтому очень скоро с прилавков магазинов исчезнет ее продукция.

Но россияне не растерялись. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов подкинул очередную идеальную идею. Во время Петербургского международного форума он заявил, что можно воспользоваться параллельным импортом . Мол, напитки следует просто ковать с помощью, например, платформы Alibaba.

Впрочем, так просто с технологическим оборудованием не получится. С помощью того же параллельного импорта ввезти в страну-агрессорку запчасти для авиатехники невозможно. Чего не скажешь об автомобилях.

В этом случае, уверены в России, можно воспользоваться огромными складами с автомобильными запчастями. На них можно покупать то, что не входит в единые базы с ограничениями. Речь идет о коробках передач, масляных фильтрах и прочем. Также Титов предлагает покупать автозапчасти на Ближнем Востоке. Там, по его словам, расположены хабы многих автомобильных компаний.

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