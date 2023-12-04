Польша призывает отменить транспортный безвиз для Украины: Еврокомиссия раскритиковала Варшаву

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что его страна будет официально требовать возвращения "транспортного безвиза" для Украины. В Брюсселе говорят, что для выполнения этого требования нет юридических оснований.

Еврокомиссар по транспорту Адина Велян выступила против возобновления разрешений, ограничивающих транзит для украинских перевозчиков через границу. Об этом чиновница заявила во время пресс-конференции по результатам встречи Совета министров транспорта ЕС, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Польша призывает к возвращению разрешений: в Еврокомиссии против

Еврокомиссар отметила, что водители на польско-украинской границе страдают от холода и антисанитарии. Кроме того, страдает от этого и европейская экономика.

Если грузы не смогут достичь места назначения, влияние на единый рынок ЕС рискует стать постоянным,

– заявила Велян.

Еврокомиссия продолжает находиться в постоянном контакте с украинским и польским правительствами в поисках решений в рамках действующего законодательства. Со своей стороны Еврокомиссия уже предложила список из 13 мер, которые можно быстро реализовать и которые соответствуют "обоснованному беспокойству со стороны протестующих".

Адина Велян подчеркнула, что государства-члены ЕС должны соблюдать и защищать соглашения, принятые Советом ЕС. В противном случае первая ответственность за соблюдение закона возлагается на национальные органы власти. Еврокомиссар отвергла предложение польского правительства снова ввести разрешения для украинских водителей.

Идея возвращения к разрешениям неприемлема, потому что именно с этой целью мы отказались от них. Разрешать деятельность под разными номерами и с разным количеством разрешений в ЕС было нерационально,

– заявила Велян.

Представительница Еврокомисии говорит, что будет защищать соглашение "транспортного безвиза" как для Украины, так и для Молдовы, объясняя его преимущества для европейского рынка. Велян отметила, что это соглашение является частью "полос солидарности".

Кроме того, Адина Велян считает неприемлемыми действия польского правительства, которое перебрасывает всю ответственность на местные власти, Еврокомиссию и Украину. Она ждёт сотрудничества с новым польским правительством, чтобы решить этот вопрос.

Словакия и Венгрия поддерживают Польшу

Министр транспорта Словакии Йозеф Раж заявил, что его страна, а также Венгрия поддерживают предложение Польши. В то же время Чехия из Вышеградской четверки осталась нейтральной. Впрочем, позиции на заседании Совета ЕС разделились.

По мнению Ража, на данном этапе Еврокомиссия не имеет ответа для польских и словацких дальнобойщиков.

Были государства, которые высказывались против и отмечали, что солидарность с Украиной должна быть сильной и однозначной. Но даже Европейская комиссия не поняла, что такое блокирование границы и как к этому относятся словацкие ассоциации.

– описал ситуацию Раж.

Комментируя возможные санкции против государств-членов ЕС, еврокомиссар отметила, что у Комиссии есть "основания, позволяющие действовать с точки зрения наличия нарушений".

Госсекретарь Министерства инфраструктуры Польши Рафаль Вебер отметил, что польская сторона принимает меры, впрочем, перевозчики твердо стоят на своей позиции.

"Мы хотим разблокировать польско-украинскую границу. Мы хотим сделать все, чтобы этот протест закончился. В любом случае мы вместе с украинцами ищем решение, как сделать пересечение границы с украинской стороны более эффективным", – сказал он.

Создание специального комитета

В ходе сегодняшнего заседания министры обсудили возможное создание специального комитета для обсуждения вопросов, связанных с "транспортным безвизом". Инициатором для введения седьмой статьи, предусматривающей созыв этого комитета, стала Польша. В Еврокомиссии говорят, что поддерживают это предложение. Впрочем, по мнению профильного еврокомиссара, этот комитет должен собраться только после того, как ситуация на границе будет разрешена.

Мы договорились, возможно, создать общий комитет, чтобы пересмотреть это соглашение, но не с точки зрения изменений, а с точки зрения того, чтобы снова вернуться к выполнению наших обязательств. Но я сказала, что это должно произойти, когда ситуация на границе разрешится и будет более спокойной,

– сказала она.

Госсекретарь Министерства инфраструктуры Польши Рафаль Вебер ожидает, что на заседании в рамках специального комитета Еврокомиссия пересмотрит соглашение с Украиной. Польская сторона отмечает, что украинские перевозчики используют недобросовестную конкуренцию, чтобы "завоевать транспортный рынок в соседних странах".

"Диспропорция растет, из 100 поездок через польско-украинскую границу 10 совершают польские транспортные средства, а 90 – украинские. До начала войны это соотношение было другим. 35 поездок совершали польские транспортные средства, а 65 – украинские", – сказал Вебер.