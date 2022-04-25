В Европарламенте обратились к Шольцу с требованием прекратить блокировку санкций против России

Россия продает странам ЕС свои энергоресурсы, что позволяет Путину продолжать войну в Украине. Хотя Европарламент призвал к полному эмбарго на российские нефть, газ и уголь, Германия блокирует санкции против России. Поэтому в Европарламент обратились к немецкому канцлеру.

Германия – одна из стран, выступающая против эмбарго

Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что депутаты Европарламента обратились письмом к Олафу Шольцу с требованием прекратить блокировку санкций против России. Письмо датировано 23 апреля.

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Гончаренко напомнил, что 7 апреля Европарламент в резолюции призвал к полному эмбарго на российские нефть, газ и уголь. В ЕС уже приняли пакет санкций, который запретит торговлю российским углем.

В то же время, как отметил Гончаренко, реализация санкций, требуемых Европарламентом, зависит от лидерства каждой отдельной страны-члена ЕС в Европейском Совете.

Депутат заявил, что Германия – одна из стран, выступающая против эмбарго. Потому правительство Германии просят разблокировать введение эмбарго на российские нефть, газ и уголь.

Недавно Олаф Шольц дал интервью, в котором заявил, что эмбарго на российскую нефть не положит конец войне России против Украины . В то же время, по его мнению, это лишь усугубит экономическую ситуацию в Европе.

Добавим, что представитель ЕС Жозеп Боррель члены Евросоюза не имеют согласия о полном эмбарго или повышении пошлин на импорт российской нефти и газа.

Известно, что против эмбарго на российский газ, кроме Германии, выступают Австрия и Венгрия .

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