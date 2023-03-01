В Европе приземлился американский "самолет судного дня"

В Европе 28 февраля приземлился самолет E-6B Mercury, принадлежащий Стратегическому командованию Вооруженных сил США и имеющий статус "воздушного командного пункта". Этот самолет также известен как "самолет судного дня".

Самолет предназначен для связи с находящимися во владении США атомными ракетными крейсерами.

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Его встретил посланник Соединенных Штатов в Исландии и другие представители дипломатического и военного общества.

Самолет E-6B Mercury ВМС США прибыл в Исландию, выполняя операции в зоне ответственности Европейского командования ВС США,

– говорится в твиттере командования войск Соединенных Штатов в Европе.

Что известно о "самолете судного дня"

E-6B Mercury представляет собой модификацию пассажирского лайнера Boeing 707-320. Он способен развивать скорость до 981 километра в час и имеет максимальную высоту полета 12,8 километра.

Этот самолет является ключевым элементом в стратегической системе обороны США, включающей подлодки класса Ohio с баллистическими ракетами Trident II D5, которые могут нести ядерные боеголовки.

Добавим, что раньше в России заметили удивительную активность российской специальной авиации так называемого "судного дня". Она находится в прямом подчинении аппарата минобороны России. Так, в небе страны-агрессорки заметили сразу 2 воздушных командных пункта Ту-214ПУ-СБУС и 3 других правительственных самолета минобороны России.

Как отмечают в СМИ, среди воздушных судов "судного дня" были:

два специальных самолета, принадлежащих к воздушным пунктам Ту-214ПУ-СБУС,

один Ту-214ОН, который является модификацией для сбора информации по программе "Открытое небо",

два Ту-154.

Однако стоит заметить, что этот показательный полет, по-видимому, был лишь демонстрацией на фоне состоявшегося 14 февраля заседания в формате Рамштайн