Літак призначений для зв'язку з атомними ракетними крейсерами, що перебувають у володінні США.

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Його зустрів посланець Сполучених Штатів в Ісландії та інші представники дипломатичної та військової спільноти.

Літак E-6B Mercury ВМС США прибув до Ісландії, виконуючи операції у зоні відповідальності Європейського командування ЗС США,

– мовиться у твітері командування військ Сполучених Штатів у Європі.

Що відомо про "літак судного дня"

E-6B Mercury є модифікацією пасажирського лайнера Boeing 707-320. Він здатен розвивати швидкість до 981 кілометр на годину і має максимальну висоту польоту 12,8 кілометра.

Цей літак є ключовим елементом у стратегічній системі оборони США, яка включає підводні човни класу Ohio з балістичними ракетами Trident II D5, що можуть нести ядерні боєголовки.

Додамо, що раніше у Росії помітили дивну активність російської спеціальної авіації так званого "судного дня". Вона перебуває у прямому підпорядкуванні апарату міноборони Росії. Так, у небі країни-агресорки зауважили одразу 2 повітряні командні пункти Ту-214ПУ-СБУС та 3 інші урядові літаки міноборони Росії.

Як зазначають у ЗМІ, серед повітряних суден "судного дня" були:

два спеціальні літаки, які належать до повітряних пунктів Ту-214ПУ-СБУС,

один Ту-214ОН, який є модифікацією для збору інформації за програмою "Відкрите небо",

два Ту-154.

Однак варто зауважити, що цей показовий політ, вочевидь, був лише демонстрацією на тлі засідання у форматі Рамштайн, яке відбулося 14 лютого