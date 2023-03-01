Літак призначений для зв'язку з атомними ракетними крейсерами, що перебувають у володінні США.
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Його зустрів посланець Сполучених Штатів в Ісландії та інші представники дипломатичної та військової спільноти.
Літак E-6B Mercury ВМС США прибув до Ісландії, виконуючи операції у зоні відповідальності Європейського командування ЗС США,
– мовиться у твітері командування військ Сполучених Штатів у Європі.
Що відомо про "літак судного дня"
- E-6B Mercury є модифікацією пасажирського лайнера Boeing 707-320. Він здатен розвивати швидкість до 981 кілометр на годину і має максимальну висоту польоту 12,8 кілометра.
- Цей літак є ключовим елементом у стратегічній системі оборони США, яка включає підводні човни класу Ohio з балістичними ракетами Trident II D5, що можуть нести ядерні боєголовки.
Додамо, що раніше у Росії помітили дивну активність російської спеціальної авіації так званого "судного дня". Вона перебуває у прямому підпорядкуванні апарату міноборони Росії. Так, у небі країни-агресорки зауважили одразу 2 повітряні командні пункти Ту-214ПУ-СБУС та 3 інші урядові літаки міноборони Росії.
Як зазначають у ЗМІ, серед повітряних суден "судного дня" були:
- два спеціальні літаки, які належать до повітряних пунктів Ту-214ПУ-СБУС,
- один Ту-214ОН, який є модифікацією для збору інформації за програмою "Відкрите небо",
- два Ту-154.
Однак варто зауважити, що цей показовий політ, вочевидь, був лише демонстрацією на тлі засідання у форматі Рамштайн, яке відбулося 14 лютого