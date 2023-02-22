Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, договір між США та Росією обмежує кількість ядерних боєзапасів, які може мати кожна зі сторін.

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За умовами угоди, кожна з країн може мати приблизно 1,5 тисячі ядерних боєголовок та 700 носіїв такого озброєння.

Цього достатньо, щоб кілька раз знищити планету. І США, і Росія розуміють, що подальше збільшення ядерного арсеналу ні до чого хорошого не призведе,

– наголосив Світан.

Подальше нарощування ядерного потенціалу лише збільшить витрати на виробництво та утримання цих боєприпасів.

Путін вже пів року не виконує умови договору

Світан наголосив, що Росія сама порушила умови Договору про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО).

"Де-факто Росія вийшла з цього договору пів року тому, коли росіяни заборонили американським фахівцям проводити перевірку на російських базах", – повідомив полковник запасу ЗСУ.

Він додав, що зараз Путін лише оголосив про рішення призупинити участь в ДСНО.

"Це лише інформаційний привід та піар-кампанія Путіна, не більше", – сказав Світан.

Чи матиме наслідки рішення Путіна

Військовий експерт вважає, що заява російського диктатора не матиме жодних наслідків. За словами Світана,

збільшувати кількість ядерних боєприпасів Путін не буде. Проводити ядерні випробування для нього також немає ніякого сенсу.

Якщо Путін почне ядерні випробування, то потрапить під потужні санкції від ООН,

– зазначив військовий експерт.

Своєю заявою очільник Кремля хотів хіба що налякати західні країни.

Путін не хоче, аби США бачили реальний стан російського ядерного арсеналу

Втім, диктатор міг мати ще одну мету. Світан припустив, що Кремль не хоче, аби американські фахівці бачили, у якому поганому стані зараз російське ядерне озброєння.

Ще пів року тому Путін не допустив американців на певні об'єкти. Ймовірно, йдеться про ті бази, де вже виникли проблеми з технічною експлуатацією та підготовкою певних ядерних запасів,

– сказав військовий експерт.

Він додав, що представники США, виявивши проблеми з російським ядерним озброєнням, можуть зрозуміти, що нема чого боятися. Відтак, весь ядерний шантаж, до якого постійно вдається Росія, втратить сенс.

Росія призупинила участь в ДСНО: ймовірні наслідки