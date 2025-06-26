Это исторический момент не только для Украины, – Сибига о создании спецтрибунала против России

Украина и Совет Европы подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступлений агрессии России. Это произошло впервые со времен Второй мировой войны.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы МИД Украины Андрея Сибиги в соцсети X.

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Как Сибига прокомментировал создание спецтрибунала

Президент Владимир Зеленский и Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали историческое соглашение о создании Специального трибунала для рассмотрения преступлений агрессии против Украины.

Это исторический момент не только для Украины, но и для мировой справедливости,

– подчеркнул Сибига.

Он добавил, что со времен Второй мировой войны, полномасштабное вторжение России в Украину является самым серьезным нарушением международного права в Европе.

"Путин и его сообщники должны знать, что справедливость неизбежна", – отметил глава МИД.

Также Сибига поблагодарил всех партнеров из Основной группы, ЕС, юристам, дипломатам и политикам, которые приложили усилия к реализации этого решения. Особую благодарность глава МИД выразил Совету Европы и его Генеральному секретарю Алену Берсе, который, по его словам, сыграл центральную роль в процессе.