В ЕС ответили, продлят ли временную защиту для украинских беженцев

Европейский совет по внутренним вопросам и юстиции 27 сентября рассмотрит, продолжать ли временную защиту для украинцев после 2025 года. В ЕС еще не решили, что делать после того, как действие директивы завершится.

Европейский совет по внутренним вопросам и юстиции продлит временную защиту для украинцев до 4 марта 2025 года. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

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Министры поддержат предложение Еврокомиссии

Европейский дипломат отметил, что министры поддержат предложение Еврокомиссии продлить временную защиту. Впрочем, в ЕС еще не решили, что делать после того, как действие директивы завершится.

Далее нам действительно придется подумать об этом, но до 2025 года еще много времени. Существует много возможностей, кроме этого. Но завтра центральной темой будет продолжение защиты,

– сказал высокопоставленный чиновник ЕС.

Отметим, что Евросоюз активировал директиву о временной защите 4 марта 2022 года. Временная защита может быть продлена максимум на три года. Далее в Брюсселе должны искать альтернативные решения.

Ранее сразу несколько членов ЕС высказали планы продлить временную защиту для беженцев из Украины. Так, Португалия планирует продлить защиту украинских беженцев на полгода.

В то же время в Греции украинцы будут пользоваться временной защитой до 4 марта 2024 года. Также правительство Чехии приняло продление временной защиты украинских беженцев до марта 2025 года.

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