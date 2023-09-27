Європейська рада з внутрішніх питань та юстиції продовжить тимчасовий захист для українців до 4 березня 2025 року. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі з посиланням на високопосадовця ЄС.

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Міністри підтримають пропозицію Єврокомісії

Європейський дипломат зазначив, що міністри підтримають пропозицію Єврокомісії продовжити тимчасовий захист. Втім, в ЄС ще не вирішили, що робити після того, як дія директиви завершиться.

Далі нам справді доведеться подумати про це, але до 2025 року ще багато часу. Існує багато можливостей, окрім цього. Але завтра центральною темою буде продовження захисту,

– сказав високопосадовець ЄС.

Зазначимо, що Євросоюз активував директиву про тимчасовий захист 4 березня 2022 року. Тимчасовий захист може бути продовжено максимум на три роки. Далі у Брюсселі повинні шукати альтернативні рішення.

Раніше відразу кілька членів ЄС висловили плани продовжити тимчасовий захист для біженців з України. Так, Португалія планує продовжити захист українських біженців на пів року.

Водночас у Греції українці користуватимуться тимчасовим захистом до 4 березня 2024 року. Також уряд Чехії ухвалив продовження тимчасового захисту українських біженців до березня 2025 року.