В Евросоюзе подтвердили, что саммит Украина – ЕС пройдет в Киеве
Источник:DW
Следующий саммит Украина – Европейский Союз пройдет в Украине – это подтвердили на официальном уровне. В частности, Швеция, которая председательствует в ЕС.
Предварительно в Офисе Президента анонсировали, что саммит пройдет в Киеве 3 февраля. Однако в ЕС до сих пор не подтверждали, что он состоится в Киеве.
Внимание Планируемый саммит Украина – ЕС: каково его значение и на что может рассчитывать Киев
Саммит Украина – Евросоюз пройдет в Киеве – это официально подтвердила председательствующая в ЕС Швеция,
– сообщила корреспондентка DW из Брюсселя.
О чем будут говорить на саммите
Темой саммита может быть продолжение поддержки Украины. Лидеры также, вероятно, обсудят путь Украины к членству в блоке.
Отметим, что последний 23-й Саммит Украина – Европейский Союз состоялся 12 октября 2021 года в Киеве.
По его итогам, фон дер Ляйен перечислила три направления, которые приблизят Украину к перспективе членства в Евросоюзе. В частности, речь шла о воплощении реформ, постепенной экономической интеграции и углублении политической ассоциации, а также о полном внедрении глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли.
Справка! Проведение саммитов Украина – ЕС осуществляется на основании статьи 5 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, согласно которой стороны проводят регулярные заседания в рамках политического диалога на уровне саммитов.
Заседания саммитов проводятся с участием президента Украины, президента Европейского Совета и президента Европейской Комиссии. Саммиты проходят каждый год поочередно в Украине и Брюсселе.
Украина вступает в ЕС: главное
- По данным Министерства экономики, Украина официально приняла все технические стандарты Евросоюза
- Президент Зеленский 30 декабря подписал закон о национальных меньшинствах. Следовательно, Украина приняла все законы, необходимые для вступления в ЕС.
- Австрия поддержала вступление Украины в Евросоюз, но требованием является реализация всех реформ.