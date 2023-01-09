В Евросоюзе подтвердили, что саммит Украина – ЕС пройдет в Киеве

Следующий саммит Украина – Европейский Союз пройдет в Украине – это подтвердили на официальном уровне. В частности, Швеция, которая председательствует в ЕС.

Предварительно в Офисе Президента анонсировали, что саммит пройдет в Киеве 3 февраля. Однако в ЕС до сих пор не подтверждали, что он состоится в Киеве.

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Саммит Украина – Евросоюз пройдет в Киеве – это официально подтвердила председательствующая в ЕС Швеция,

– сообщила корреспондентка DW из Брюсселя.

О чем будут говорить на саммите

Темой саммита может быть продолжение поддержки Украины. Лидеры также, вероятно, обсудят путь Украины к членству в блоке.

Отметим, что последний 23-й Саммит Украина – Европейский Союз состоялся 12 октября 2021 года в Киеве.

По его итогам, фон дер Ляйен перечислила три направления, которые приблизят Украину к перспективе членства в Евросоюзе. В частности, речь шла о воплощении реформ, постепенной экономической интеграции и углублении политической ассоциации, а также о полном внедрении глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

Справка! Проведение саммитов Украина – ЕС осуществляется на основании статьи 5 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, согласно которой стороны проводят регулярные заседания в рамках политического диалога на уровне саммитов.

Заседания саммитов проводятся с участием президента Украины, президента Европейского Совета и президента Европейской Комиссии. Саммиты проходят каждый год поочередно в Украине и Брюсселе.

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