24 Канал Главные новости В Феодосию направили "огненную писанку": "Мадьяр" подтвердил удар по нефтяному терминалу
8 апреля, 12:05
Обновлено - 12:46, 8 апреля

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Силы беспилотных систем нанесли удары по нефтяному терминалу в оккупированной Феодосии, повредив резервуары с топливом.
  • Украинские дроны также поразили зенитные ракетные комплексы и склады российской армии на временно оккупированных территориях.

Силы беспилотных систем ударили по "Морскому нефтяному терминалу" в оккупированной Феодосии. Также было повреждено несколько зенитных ракетных комплексов, другое вооружение и склады российской армии.

Об этом 8 апреля сообщил командующий СБС ВСУ Роберт Бровди "Мадьяр".

Какие последствия ударов по объектам врага на ВОТ?

"Мадьяр" проинформировал, что украинские бойцы нанесли серию ударов по объектам российской армии на временно оккупированных территориях. 

В частности, в ССС ВСУ подтвердили удар по "Морскому нефтяному терминалу" в Феодосии, что в Крыму. Операторы 9 батальона "Кайрос" 414 ОБр "Птицы Мадяра" поразили резервуары с топливом. 

Отдельно украинские дроны приготовили по зенитным ракетным комплексам "Бук-М3" и "Тор-М2" в Запорожской и Донецкой областях.

Также под прицелом ВСУ была редкая радиолокационная станция "Зоопарк-1М". "Мадьяр" уточнил, что это комплекс контрбатарейной борьбы с высокой точностью.

Многочисленные удары дронов СБС ВСУ: смотрите видео

В то же время в Луганской области россияне потеряли склады материально-технического обеспечения в районе Суходольска. А также склады БпЛА и пункт предполетной подготовки дронов в Степном Донецкой области.

Недавние потери врага

  • По данным Генштаба ВСУ, за сутки 7 апреля российская армия потеряла 1 030 оккупантов, 5 танков, а также много другой техники и вооружения. 

  • Советник министра обороны и основатель благотворительного фонда "Сообщество Стерненко" Сергей Стерненко рассказал 24 Каналу, что уничтожение экспортных способностей основных портов России нанесет ей сильный экономический ущерб. 

  • Благодаря этому, объяснил Стерненко, агрессор не сможет полноценно финансировать войну против Украины.