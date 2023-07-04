Финляндия улучшает возможности для быстрой переброски войск НАТО к границам России, – Reuters
Источник:Reuters
Доступ к Финляндии предоставляет НАТО новые возможности для наблюдения. Также это поможет в сдерживании России.
Именно для этого финские строители работают над проектом, который улучшит сообщение от Атлантического побережья НАТО в Норвегии к ее новым границам с Россией. Речь идет о финском городе Кемиярви, который за час езды до границы с Россией.
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Что известно о действиях Финляндии
Один из примеров модернизации финской инфраструктуры – усовершенствование финской железной дороги вокруг Торнио на границе со Швецией.
Работы должны завершить в 2024 году и они облегчат Альянсу переброску подкреплений и техники из-за Атлантики в Кемиярви, в часе езды от России и в семи часах езды от российского ядерного бастиона и военных баз под Мурманском,
– говорится в сообщении.
У Финского института международных отношений есть данные, что там россияне базируют свой Северный военно-морской флот:
- 27 подлодок;
- более 40 боевых кораблей;
- ориентировочно 80 истребителей;
- запасы ядерных боеголовок и ракет.
"Все дело в том, чтобы сдерживать такие возможности с севера", – объяснил генерал-майор США в отставке Гордон Б. Дэвис-младший.
Финляндия вошла в НАТО: коротко
- Финляндия стала 31 страной, которая вошла в Североатлантический альянс. Это произошло 4 апреля 2023 года.
- Генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что это будет хороший день для безопасности Финляндии, для нордической безопасности и для НАТО в целом.
- В результате входа Финляндии в НАТО общая протяженность границы НАТО с Россией выросла примерно на 1 300 километров. У россиян тогда была истерика. Детальнее на карту можно посмотреть здесь.