Есть признаки, что Россия может готовить серьезную провокацию в Европе

В Финляндии сообщили о повреждении электрического кабеля между ними и Эстонией. Страна подозревает, что это мог сделать нефтяной танкер, который принадлежит к теневому флоту России.

Это не первые провокации, в которых обвиняют страну-агрессора. Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, что подобные случаи повреждения интернет-кабелей фиксировали еще в 2023 году.

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Россия готовит большую провокацию

"Это одно из событий, которое свидетельствует, что Россия готовит серьезную провокацию в Северной Европе. Западные издания написали, что россияне могут напасть на Эстонию. Когда-то там перебили не один, а 4 кабеля", – рассказал Валерий Клочок.

Танкеры, которые привлекают к операциям, – это лишь инструменты, чтобы выполнить большую задачу Кремля. Речь идет о нарушении спокойствия и дестабилизации в странах Европы, граничащих с Россией. Прежде всего это Латвия, Эстония и Финляндия.

История с повреждением кабеля, глушением сигналов в этих регионах, похищение буйков – все это элементы большой подготовки России к провокации в странах Балтии. Более того, в 2025 году в Беларуси будут проходить военные учения, в которых примут участие Россия, КНДР и Китай,

– отметил Валерий Клочок.

Сейчас сложно сказать, к какой именно операции готовятся оккупанты. Но понятно, что она будет направлена против НАТО, чтобы обострить конфликт. Россияне хотят проверить, готов ли Альянс к противостоянию.

Даже если предположить, что война в Украине будет "заморожена", то Владимир Путин на этом не остановится. Он хочет наступать дальше, иметь больше аргументов для переговоров с Дональдом Трампом и делает все возможные шаги, чтобы контролировать как можно больше территорий.

Европа имеет достаточно средств, чтобы противостоять России, но их надо выделить. На зданиях в Эстонии уже есть указатели с бомбоубежищами. Все понимают, что это делается не просто так, поэтому к войне надо готовиться, чтобы ее никогда не было,

– подчеркнул Клочок.

Напомним, что повреждение подводного электрического кабеля Estlink 2 произошло 25 декабря в Финском заливе. В это время по заливу двигался российский танкер, который перевозил нефть. Его задержали.