В Fire Point поделились свежими кадрами уничтожения логистического хаба Wildberries

В ночь на 16 августа беспилотники украинской компании Fire Point FP-1 нанесли удар по логистическому комплексу Wildberries в Коледино Московской области. Там разразился масштабный пожар.

А уже 17 августа в компании показали впечатляющее видео, на котором запечатлена работа дронов на логистическом хабе.

Как произошла атака на Wildberries?

Стоит отметить, что площадь объекта составляет около 250 тысяч квадратных метров. По сообщениям, огонь охватил складские помещения на несколько часов, а над территорией поднялся густой столб черного дыма.

Логистический хаб Wildberries в Коледино – 250 000 квадратных метров горячих кадров,

– написали на странице компании.

Комплекс используется для хранения, сортировки и дальнейшей рассылки товаров, часть которых может иметь двойное назначение. Так, склады маркетплейса могут использоваться для снабжения российских военных, в частности, для поставок компонентов для беспилотников и навигационного оборудования.

Кадры поражения логистического хаба: смотрите видео

В ночь на 16 августа российские телеграм-каналы также сообщали о взрывах в Домодедово, Чехове, Ступинском районе и Подольске. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о якобы уничтожении 105 беспилотников, однако параллельно в области зафиксировали как минимум два масштабных пожара.

Работа российских систем ПВО, очевидно, не столь эффективна, как того хотелось бы самим россиянам. В Wildberries заявили, что из-за последних ударов вблизи Москвы компания была вынуждена изменить часть логистических маршрутов.

В начале августа Reuters сообщало об уничтожении не менее 1,18 миллиона квадратных метров складских площадей Wildberries, что на тот момент составляло примерно 20% всех складских мощностей компании. Последующие удары только усилили воздействие на ее логистическую систему.

В ISW отмечают, что атаки на большие логистические центры Wildberries создают дополнительное давление не только на российскую экономику, но и на систему противовоздушной обороны, которая должна защищать значительное количество объектов в глубоком тылу. Способность украинских сил регулярно поражать такие большие комплексы также демонстрирует, что Россия не располагает достаточным количеством средств ПВО для одновременного прикрытия всей критически важной логистической инфраструктуры.